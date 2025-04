Así está la clasificación: Mallorca y Alavés aprietan al Cádiz CF

El Cádiz CF afronta un encuentro fundamental este jueves a las 19.00 horas ante la Real Sociedad en San Sebastián. Así es porque sus rivales directos están apretando para conseguir la permanencia.

Con un encuentro menos, el que este jueves tiene que jugar en el Reale Arena, el Cádiz CF cuenta con 35 puntos. Está fuera de la zona de descenso y así acabará la jornada, pero desde la zona baja acechan sus adversarios.

Las dos últimas jornadas de horario unificado serán ante el Real Madrid en Cádiz y frente al Alavés en Mendizorroza.

El Mallorca es la principal amenaza

Por una parte el Mallorca. Los bermellones no ganaron en el Sánchez Pizjuán al Sevilla FC (este resultado les habría colocado empatados a puntos con el Cádiz CF pero por encima en la tabla clasificatoria), pero el empate sin goles deja a los baleares a dos puntos del Cádiz CF, con un encuentro más y con el 'goal average' particular a su favor.

El equipo de Javier Aguirre tendrá que jugar frente a Rayo Vallecano (en casa) y visitar El Sadar para competir ante Osasuna en la última jornada. Ambos equipos ya están salvados.

Te caes, te levantas 👺



¡A seguir en la lucha! pic.twitter.com/qrR9Jat6Cr — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 11, 2022

En Mendizorroza no se rinden

Más difícil lo tiene el Alavés, aunque ganó 2-1 al Espanyol. Los babazorros cuentan con 31 puntos, cuatro menos que el Cádiz CF. Si ganan los amarillos en Anoeta, los vitorianos serán automáticamente de Segunda.

Ahora bien, si no vence el equipo de Sergio ante la Real Sociedad, el Alavés llegará con vida a las dos últimas jornadas. Entonces tendrán que visitar al Levante (puede estar ya descendido... o no) y recibir al Cádiz CF en Mendizorroza. Por ahora los vascos tienen el 'goal average' particular a su favor ante el Cádiz CF al vencer 0-2 en la primera vuelta del campeonato en el antiguo Carranza.

El Levante, contra las cuerdas

El Levante sigue a seis puntos del Cádiz CF, pero tiene que disputar este jueves su encuentro ante el Real Madrid, próximo visitante del antiguo Carranza. Para no descender este jueves, los granotas necesitan que el Cádiz CF no gane en San Sebastián y ganar en el Santiago Bernabéu ante el campeón de LaLiga. La semana que viene reciben al Alavés y en la última jornada juegan en Vallecas ante un Rayo Vallecano ya salvado.

También existe la posibilidad de empatar en Madrid y que pierdan los cadistas en Anoeta. El asunto es claro: el Levante no puede llegar con seis o más puntos de desventaja con el Cádiz CF en las dos últimas jornadas. De ser así, ya sería equipo de Segunda porque los gaditanos tienen en este caso el 'goal average' particular a su favor.

Paso de gigante del Granada

El que ahora está en mejores condiciones es el Granada tras sus dos últimas victorias ante Mallorca (2-6) y Athletic (1-0). Los andaluces, que hasta la pasada jornada estaban en el pozo, han reaccionado con la llegada de Aitor Karanka al banquillo. Tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Mallorca y dos más que el Cádiz CF. Alavés y Levante ya no pueden dar caza a un equipo nazarí que tiene que visitar al Betis (con alguna opción remota de jugar al Champions) y recibir a un Espanyol que seguirá en Primera.

Así fue el recibimiento de la afición y la victoria. La película de un partido que nos acerca al objetivo. #GranadaAthletic #EternaLucha pic.twitter.com/BOdwBQcUhR — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) May 11, 2022

Getafe, casi salvado; Espanyol y Elche, de Primera

Y si el Granada está cerca de sellar la permanencia en Primera, el Getafe ya la toca con la punta de los dedos al empatar en El Sadar ante el Osasuna (1-1). Los azulones cuentan con cinco puntos más que el Mallorca, tres sobre el Cádiz CF y uno por encima del Granada. Alavés y Levante no pueden alcanzarle. Sus dos próximas citas son ante el Barça en el Coliseum y en el Martínez Valero frente al Elche.

📝 CRÓNICA | Un punto, y seguimos — Getafe C.F. (@GetafeCF) May 11, 2022

Los que ya han certificado su permanencia en Primer auna temporada más son Espanyol (40 puntos) y Elche (39 puntos) pese a caer ante Espanyol (2-1) y Atlético (0-2), respectivamente.

Si algo queda claro es que de los tres equipos que ahora están en la zona de descenso (Levante, Alavés y Mallorca), dos no podrán salvarse. Solo uno tiene opciones. Y aun así parten en desventaja.