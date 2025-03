«Mañana tenemos dos enemigos»

«Tenemos dos enemigos mañana. El Athletic de Bilbao y nosotros mismos porque la experiencia te dice que después de ganar a un grande el halago debilita». Sirvan estas palabras para entender el momento que vive Sergio esta semana tras la histórica victoria del Cádiz en Barcelona. Y sigue. «A veces, tanto azúcar después de una victoria ante Barcelona o Madrid, que es mi primera como cuerpo técnico, puede ser mal gestionada. Desde luego, nosotros estamos haciendo todo lo posible porque no ocurra«, dice el técnico.

En la misma línea, añade que «tenemos que conectar ya porque lo del Barcelona no nos vale para ganar en el campo al Athletic, que -avisa- no se va a dejar de ir por la entidad que es y esté en la posición en la que esté».

Sergio, ante su referente

Asimismo, habló del rival, que tiene a «un gran entrenador que para todos los que tenemos el 4–4-2 como forma de jugar favorita, nos sirve de referente para los que nos manejamos con este sistema».

Del Athletic destaca las bandas, el regreso a la defensa de Íñigo Martínez y arriba «la brega de Raúl García y cómo busca los espacios Iñaqui Williams». Y destacó que los leones «son muy buenos en segundas jugadas, sobre todo su doble pivote. A partir de ahí generan su fútbol», avisa.

Se quejó del calendario. «Me hubiera gustado tener un día mas, pero hemos tenido la suerte de tener esta plantilla», dice en clara alusión a los suplentes que sumaron tres puntos no presupuestados.

Si durante la comparecencia recordó a su abuelo para ironizar sobre las suposiciones que se dieron cuando se conoció su once de suplentes - «hasta que el gato no levanta el rabo no se ve si es gato o gata», dijo -, también se fue atrás en el tiempo para recordar a su exentrenador Paco Flores para decir que el «si condicional no vale» en alusión a que poco o nada le debe importar a ellos lo que hacen los rivales directos por la permanencia. «No nos afecta a lo nuestro; mis futbolistas son conscientes que lo tienen en sus pies».

En cuanto a si tiene más dudas en su once tras el sorpresón del pasado lunes contesta que «dudas no, lo que tengo es más alternativas. Tener a tanto futbolista es una bendición», apostilló.