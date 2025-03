Xavi: «Toca cambiar el chip ya y pensar en el Cádiz CF»

«Toca cambiar el chip ya y pensar en el Cádiz CF. Les he dicho que estoy orgulloso. Lo hemos intentado. Es evidente que no estuvimos bien, pero esto no para y hay que creer en lo que estamos haciendo. Tenemos que ser constantes. Si hacemos un partido como el de hoy (por el pasado jueves), lo normal es que puedas caer eliminados». Así reaccionó Xavi Hernández tras caer eliminado el Barça en los cuartos de final de la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt.

El entrenador del Barça seguía dándole vueltas y buscando explicaciones a lo sucedido. «Quiero pensar que esto forma parte del proceso. Es una evidencia que estamos decepcionados, aunque no podemos desviarnos. Hay que seguir creyendo porque creo que es el camino. No hay que pensar que es un fracaso», aseguró Xavi.

Y continuó: «La palabra fracaso os gusta mucho a vosotros, pero nosotros no lo contemplamos así. Si hay fracaso, que haya aprendizaje, pero no lo veo así. Es una decepción muy grande. El objetivo es entrar en Champions y sigue vivo».

Decepción en las gradas

Asimismo Xavi se mostró muy decepcionado con lo que sucedió en las gradas del Camp Nou, ya que más de 20.000 seguidores alemanes del Eintracht estuvieron presentes en un estadio dividido.

La imagen es espectacular. Los jugadores del Eintracht Frankfurt celebrando con sus hinchas tras eliminar al Barça de la Europa League en su propio patio. Metieron 30,000 hinchas a casa ajena. Pintaron el Camp Nou de blanco. Fueron locales en territorio culé. HISTORIA PURA. pic.twitter.com/gfMBSuqAFi — Invictos (@InvictosSomos) April 14, 2022

«Esto es inaceptable. Es una evidencia que el ambiente no nos ha ayudado. Esto parecía una final, con el campo dividido. El club lo está chequeando, ya que ha sido un error de cálculo nuestro, está claro», destacaba el entrenador de los azulgranas, próximo rival del Cádiz CF.

Y también apostillaba: «Es decepcionante. Habíamos hablado con los jugadores en la previa y esperábamos que la afición estuviera ahí. Damos las gracias a los que han venido, pero el encuentro parecía una final, con la mitad de las entradas para ellos y la mitad para nosotros. Era un día que necesitábamos un ambiente y me ha parecido decepcionante».