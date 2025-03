Simeone deja caer que no fue penalti: «Le da en el cuerpo primero y luego en la mano»

Diego Pablo Simeone se iba contento del partido de su equipo ante el Cádiz. Un encuentro redondo de los suyos que cuajaron un encuentro completo ante los amarillos.

"Me ha gustado todo de mi equipo. Hemos llevado el partido a donde queríamos constantemente. Los jugadores han afrontado bien el partido y la verdad que han hecho un gran partido. El equipo está muy bien y se ve. Percibimos que el equipo está compitiendo a las mil maravillas porque hemos crecido en contundencia en los encuentros".

Sobre el penalti de Rubén Alcaraz, se vio que Simeone decía que no había sido. "No lo he visto en televisión aún pero me han dicho que primero ha tocado en el cuerpo y luego en la mano y no lo suelen cobrar. No es un tema nuestro, ojalá que nos podamos poner todos de acuerdo para saber cuando es mano y cuando es no".