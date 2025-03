Antonio Fernández Gere, el reputado doctor del Valencia con acento gaditano

La conexión gaditana en el Cádiz - Valencia de este domingo va más allá de Manu Vallejo , Javi Gracia o Rubén Sobrino . La medicina aporta un nuevo protagonista al próximo duelo para los de Álvaro Cervera. La historia de Antonio Fernández Gere en el mundo del fútbol es apasionante . A sus 45 años es un reputado especialista que cuenta con una trayectoria envidiable de 18 temporadas de profesión ininterrumpidas.

El médico jerezano fichó esta campaña por el Valencia, proveniente del Real Madrid donde ha permanecido dos años. Cuenta con un importante currículum en equipo de Primera división, tras pasar por Granada, Almería, Sevilla y Xerez Deportivo , donde dio sus primeros pasos tras acabar la carrera en la UCA y especializarse en medicina deportiva en Málaga.

Antonio Fernández Gere accede, con el beneplácito del Valencia CF, a contar su interesante historia para Canal Amarillo, en los días previos al partido de la 29ª jornada de LaLiga Santander.

Salvador Castillo, «su maestro»

Cuenta que en la Costa del Sol fue donde tuvo el primer contacto con su «maestro», Salvador Castillo, que ha sido el galeno del Cádiz CF durante los últimos años hasta la pasada campaña. Con él inicia una «aventura» que le está llevando a conocer diferentes lugares de España. En el eterno rival de los cadistas durante épocas gloriosas del Xerez Deportivo, comenzó a dar sus primeros pasos Antonio Fernández Gere, que este domingo volverá al estadio Ramón de Carranza, donde recuerda vivió desde la grada como espectador aquella frustrada liguilla de ascenso junto al Castilla y Barcelona B, allá por 1998.

Confiesa que siempre fue un apasionado del fútbol. De hecho, Antonio asegura que le hubiese gustado ser periodista deportivo de no haberse volcado en la medicina. «Seguía los programas deportivos de José María García, primero y luego de José Ramón de la Morena con pasión», confiesa. Pero no le está yendo nada mal como galeno en el mundo del fútbol. Desde que saliera de la Universidad de Cádiz, su trayectoria no ha parado de crecer .

Dieciocho años de trayectoria

Salvador Castillo le pidió que se uniera a su equipo en el año 2003, cuando aún estudiaba la especialidad. Luego pasó una temporada en la cantera del Sevilla, seis campañas en el Almería (que asciende a Primera y le dan la oportunidad de crear su primer proyecto, el servicio médico del club), siete campañas estuvo en el Granada (seis de ellas en la máxima categoría), dos en el Real Madrid y una, la actual, en el Valencia.

Este verano recibe la llamada de Miguel Ángel Corona , actual director deportivo del Valencia al que conocía del Almería y acepta dirigir los servicios médicos del club che.

«Cordero y Pina me ficharon para el Granada. Me dieron mucha cancha para ampliar el servicio médico»

La conexión cadista de Antonio Fernández Gere va más allá de su relación con el médico que ha permanecido en los últimos años en la disciplica amarilla. Fueron Quique Pina, exconsejero del Cádiz y Juan Carlos Cordero, exdirector deportivo cadista, los que le ficharon para el Granada, junto con el actual gerente cadista David Navarro. «Son gente de fútbol . Pensaron que debían contratar a alguien con experiencia que le diera un cambio a los servicios médicos del club. La verdad es que me dieron mucha cancha para trabajar», confiesa. Allí conoce también al actual preparador físico del Cádiz CF, Miguel Ángel Campos y a Jorge Cordero , miembro de la dirección deportiva cadista, junto a Enrique Ortiz.

Fernández Gere atiende a Gabriel Paulista. Pepe Villoslada

Una tarjeta roja por salvar la vida de Chico Flores

Quizás su intervención más mediática se produjo durante su etapa en el Almería, cuando no dudó en saltar al campo en un partido amistoso del equipo que dirigía Hugo Sánchez por aquel entonces. Horas antes acababa de producirse el fallecimiento de Dani Jarque , jugador el Espanyol por muerte súbita y en un momento dado del encuentro, el gaditano Chico Flores pierde el conocimiento tras un choque.

En el Valencia-Granada. P.V.

Antonio Fernández Gere no lo dudó y saltó al terreno de juego para socorrer al central. «Chico Flores pierde el conocimiento en un choque y entré sin que me diera permiso el árbitro, que me dijo 'tú no puedes entrar sin permiso' y le dije que el jugador necesita mi ayuda. Además le conté que tres horas antes había pasado lo de Jarque. Estaba muy sensibilizado por su muerte súbita . Pero el árbritro me expulsó con tarjeta roja directa. Se quedó con lo que dice la norma, pero yo le dije que si vuelve a pasar, volvería a entrar porque el jugador corría peligro ».

El caso es que años después se enteró de que su caso se ha convertido en referencia en el Comité de Árbitros sobre lo que no debe hacer un colegiado. «Años después, el delegado arbitral de Laliga para supervisar el protocolo Covid, me dijo: 'Te ponemos de ejemplo de lo que un árbitro no debe hacer . Cuando haya un traumatismo encefálico el médico tiene que entrar y el árbitro debe ser flexible'».

«Manu Vallejo es muy buen chaval. Demanda mejorar porque es muy profesional. Tenemos muy buena relación»

En el Valencia ha coincidido c on Manu Vallejo. «El primer día me presenté y le dije que era de la tierra. Es muy buen chaval . Demanda mejorar porque es muy profesional. Desde entonces tenemos una relación muy buena», confiesa Fernández Gere.

«Tenemos que prevenir al máximo las lesiones»

Fernández Gere con Correia. P.V.

Las lesiones están haciendo mella en los equipos esta campaña. La carga de partidos en el tramo final de la pasada temporada es uno de los factores que puede haber influido en los problemas físicos de los jugadores. «Cuando hay tantos lesionados hay muchos factores que influyen. Está claro que los jugadores han tenido poco descanso este verano. En algunos equipos terminaron la liga en julio y estaban de pretemporada a los diez o veinte días. Además hay compromisos de selecciones. La competición se ha condensado y es una de las causas que han provocado más lesiones musculares. Ahí está la importancia del servicio médico en los clubes. Hay mucho trabajo, que no es solo el día del partido, nuestra misión es prevenir el máximo que se produzcan los problemas. Invertir en este aspecto es importante para los clubes» , subraya Antonio Fernández Gere, un gaditano que estará en el banquillo rival este domingo, aunque tiene claro que su prioridad es salvar vidas, sean del equipo que sean.