Luis García: «Hemos sido muy superiores al rival»

No estaba siendo un comienzo liguero muy prometedor de la Unión Deportiva Las Palmas como local, pero los insulares fueron capaces de superar al Cádiz con un tanto de Sergio Barcia en la recta final. Tras el encuentro, Luis García atendió a los medios de comunicación para valorar el encuentro. «Victoria muy importante. El equipo ha desarrollado en el terreno de juego todo lo trabajado durante la semana. Estoy muy orgulloso de los jugadores. Creo que hay que darle mucho valor el haber ganado a portería cero contra un rival que no había perdido«.

Un encuentro en el que regresó Kirian Rodríguez a los terrenos de juego. Luis García reconocía estar «emocionado, como no puede ser de otra manera. Todos los que trabajamos en el día a día con Kirian sabíamos la ilusión que le hacía. Verlo dentro del terreno de juego y verle bailar con el balón es un lujo. Me siento muy privilegiado de poder entrenar a Kiri y conocer la persona que es».

Sobre el autor del tanto de la victoria contra el Cádiz, Sergio Barcia, el técnico de la UD Las Palmas afirmaba que «es un chico fenomenal, es un fenómeno. Es un chico que entrena muy bien, da muy buen rollo. Creo que es importante generar situaciones, ser más certeros, pero lo más importante son las ganas de ganar y el empuje de todo el mundo».

Además, expresaba con claridad que «creo que hemos sido muy superiores al rival. Hemos tenido situaciones suficientes para ponernos por delante de otra manera. Tenemos que tener claro que tenemos que ser lo más cuerdos en este manicomio que es la Segunda División, es una locura de competición«, finalizaba.