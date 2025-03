Así llegó José Mari al fútbol profesional

Hace poco más de una semana que José Mari, el último gran capitán del Cádiz CF, colgó las botas. Su maltrecha rodilla dijo basta y así ponía fin a una dilatada trayectoria con el trabajo bien realizado y alguna que otra sombra en forma de lesiones.

José Mari se despedía cuando estaba a punto de cumplir 37 años de edad. Lo hacía prácticamente un año después de disputar su último encuentro oficial. Fue en la Copa del Rey ante la Arandina y como capitán del Cádiz CF.

En un emotivo adiós, el centrocampista roteño se marchaba rodeado de su familia, sus compañeros, el presidente Manuel Vizcaíno y hasta estaba presente Álvaro Cervera, un entrenador que marcó al futbolista. Y además lo hacía en su casa, en su equipo del alma y dejando palabras de emoción en su despedida. «He preferido sufrir en el Cádiz CF a disfrutar en otro club», señalaba 'el flaco'.

Después de 166 encuentros oficiales de amarillo, 123 de ellos como titular, José Mari se despedía eternamente agradecido y también visiblemente emocionado. Pudieron ser muchos más, pero el infortunio de las lesiones se cruzó varias veces en su camino.

«He jugado en el mejor club del mundo», señalaba quien vivió años de éxitos en Segunda, un ascenso a Primera y tres permanencias en la máxima categoría del balompié nacional. Un claro artífice de 'La Banda', un indispensable en su momento junto a Garrido en la medular, con Álvaro Cervera en el banquillo.

Curtido en el barro

Pero llegar ahí y cumplir su sueño no fue fácil para José Mari. Curtido en la Roteña, 'el flaco' fue dando pasos en el barro hasta asomar la cabeza por el fútbol profesional. Atlético Sanluqueño, Real Murcia Imperial y Real Jaén fueron sus siguientes destinos hasta que se marchó a Zaragoza.

Era la temporada 2012/2013 y el histórico equipo aragonés militaba en Primera. fue el año que descendió a Segunda. El andaluz Manolo Jiménez hizo debutar a José Mari en el estreno liguero ante el Valladolid en La Romareda. Lo hizo entrando como recambio. Una semana después disputó los 90 minutos en la victoria a domicilio ante el Espanyol (1-2). Y así hasta disputar 24 encuentros en la máxima categoría del fútbol español con los maños.

José Mari había dado el salto desde Segunda B hasta Primera en un abrir y cerrar de ojos. Lo hacía cerca de cumplir 25 años de edad. No suele ser lo habitual en el mundo del fútbol, pero el oficio y el tesón de José Mari obtuvieron la recompensa soñada.

Después llegaría otra temporada con los maños en Segunda, la aventura norteamericana con Colorado Rapids y un par de años más en Primera con el Levantes antes de recalar en el Cádiz CF en la temporada 2016/2017.

José Mari celebra la permanencia del Cádiz CF en Primera en Mendizorroza. EFE

Un salto inesperado casi al cuarto de siglo

Y entonces surgen varias preguntas: ¿cómo llegó José Mari a la elite del fútbol español?, ¿quién puso sus ojos en él? Las respuestas hacen que el fútbol sea muy caprichoso. Y es que justo cuando José Mari cuelga las botas, Gaizka Garitano llega al Cádiz CF como nuevo entrenador.

Gaizka Garitano no es el que puso sus ojos en el centrocampista roteño, pero sí una persona muy cercana al técnico deriotarra: su tío Ander Garitano, histórico exjugador de Athletic y Zaragoza en las décadas de los 80 y 90. Un centrocampista que llegó a sonar como posible refuerzo del 'Dream Team' en la etapa final de Cruyff en el banquillo del Barça.

El centrocampista Ander Garitano durante su etapa en el Athletic. LA VOZ

Ander Garitano estaba por aquel entonces buscando jugadores para el filial del Real Zaragoza cuando en Jaén encontró un filón. Era José Mari.

«Yo fui para firmar al central del Real Jaén, que era Carlos Hernández, actual jugador del Ceuta. Era Sub 23», apunta Ander Garitano en exclusiva a CANAL AMARILLO. Y al mismo tiempo añade: «Pero yo, que había sido centrocampista, me quedé entusiasmado con José Mari, que era el mediocentro del Real Jaén en esos momento, pero ya no era Sub 23».

Ander Garitano continúa: «Al no ser Sub 23, José Mari tenía que asentarse en el filial o en el primer equipo. Lo firmé teóricamente para el fútbol base del Zaragoza. Era un jugador que pasaba la edad del filial, pero podía anclar al filial en el centro del campo. No podía jugar en el filial y en el primer equipo a la vez, pero sabía que tenía condiciones para jugar en Primera. De hecho en verano hizo la pretemporada y el primer día jugó en La Romareda ante el Valladolid. Manolo Jiménez le dio la oportunidad y fue directamente al primer equipo. Pasó lo mismo con Víctor Rodríguez, que vino del Badalona».

«No fui yo el descubridor de José Mari, que ya llevaba años jugando al fútbol, pero en ese momento me llamó mucho la atención y fíjese el final de la historia», aclara.

Ahora desde la distancia, y con su sobrino Gaizka Garitano al mando del Cádiz CF, apunta lo que le dijo hace una semana al roteño: «¿Lo conoces? Tengo muy buen trato con él. Le mandé un mensaje cariñoso y él me mandó otro. Se retira pero deja una gran huella en su equipo».