Juanma, su libro, el Yuyu, David Vidal y el Cádiz CF

Juanma Moreno ha sacado unas pequeñas memorias sobre sus cerca de ocho años al frente de la Junta de Andalucía. Bajo el título 'Manual de convivencia, la vía andaluza', el presidente de todos los andaluces ha recogido en un libro de 272 las aventuras y desventuras que ha vivido no solo a lo largo del tiempo que lleva gobernando, sino que sus andanzas se remontan a los tiempos en los que salió elegido presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en 1995.

Para darle mayor promoción al libro, el gabinete de comunicación de Moreno Bonilla está llevando a cabo una serie de presentaciones por las ocho capitales andaluzas que ya lo han llevado a Sevilla, donde fue presentado por Carmen Morodo, directora adjunta de La Razón, y a Granada, siendo maestro de ceremonias Quico Chirino, director de Ideal. Para Cádiz se ha elegido, en cambio, al popular chirigotero, cadista y comunicador de Canal Sur José Guerrero Roldán 'Yuyu', traduciéndose este gesto en un foco de acaloradas críticas por parte del sector más izquierdista de la sociedad gaditana en contra del que fuera pregonero del Carnaval por convertirse -dicen hiperventilando- en algo así como el servidor del responsable de un gobierno que pasa por sus peores momentos debido a la crisis de los cribados, esa que para muchos sirve para catalogar de asesino, psicópata y demás burradas que, por desgracia y falta de empaque moral, se vierten últimamente contra los responsables de varias instituciones autonómicas.

El caso es que la presentación en Cádiz de 'Manual de convivencia' -todo una forma de ser contra el 'Manual de resistencia' de Pedro Sánchez-, que iba a celebrarse este jueves en el Teatro de la Tía Norica, se ha tenido que aplazar por la agenda institucional del presidente, que este mismo miércoles ha visitado Cádiz para un acto del sector pesquero en la antigua Cárcel Real, hoy Casa de Iberoamérica. De esta manera, las protestas a las puertas del citado teatro que se han ido convocando a través de las redes sociales tendrán que esperar para lamento de aquellos que no se cansan de agrietar las normas más elementales del civismo.

Del campo al parlamento

De momento, el paso del presidente Moreno por Cádiz para dar a conocer su libro se ha aplazado 'sine die', lo que no quita para que sus letras ya puedan leerse sin complejos de ningún tipo. Como los que no ha tenido el político malagueño -aunque nacido en Barcelona- de acordarse en sus escritos de una «anécdota antológica que cuenta el entrenador David Vidal, viejo conocido de la afición del Cádiz CF», escribe el dirigente popular. Antes de recordarla, prepara a sus lectores para entender el símil que hace y en el que se apoyó para alcanzar el poder años después.

«Las elecciones las suele ganar quien logra imponer el escenario que más favorece a sus intereses. Como en un partido de fútbol, la ventaja del equipo local no consiste solo en que la afición empuje a su favor, sino también en que se juega en un terreno que se conoce, y se decide la altura de la hierba o si se riega o no el campo para facilitar un tipo de juego más o menos rápido», sostiene en sus memorias Moreno. O sea, mientras para Zapatero, en boca de Gabilondo, el clima idóneo para ganar era la tensión entre españoles, para Moreno no es otro que hacer una buena lectura de un mal resultado.

David Vidal le dio la tarde al Dream Team de Cruyff en Las Gaunas. lv

Acto seguido, Moreno compara la política con el campo de fútbol, y el banquillo con el escaño. Y aquí es donde aparece el manual del gallego, mítico entrenador cadista. «A principios de los años noventa, cuando entrenaba al Logroñés, visitó el campo de Las Gaunas el entonces temido Barça de Johan Cruyff, Vidal ordenó que durante dos semanas no se cortara la hierba para perjudicar el juego rápido del Barcelona. Por eso, cuando Cruyff preguntó desde la banda a un joven Pep Guardiola que por qué no pasaba más el balón, la respuesta del centrocampista fue más bien un lamento: '¡Si es que no se ve el balón!'».

De esta forma, Moreno intenta explicar cómo la derrota a manos de Susana Díaz en las elecciones anticipadas de 2015, en la que él era un desconocido para la mayoría de sus paisanos, supuso una magnífica noticia para el futuro debido a que tras esos comicios la política sevillana gobernó con el permiso de Ciudadanos, precisamente, el mismo que obtuvo años después Juanma para alzarse con el poder dado que muchos andaluces querían cambio y el cambio no era votar Ciudadanos, que había sido socio del PSOE, sino PP, el único que juró ante notario que no pactaría con el socialismo.

Nada como el fútbol para explicar cualquier asunto.

