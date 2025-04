José Manuel Orozco Quiñones, ganador de la I Media Maratón 'Ciudad de Cádiz'

La capital gaditana acogió en la mañana del domingo la I Media Maratón 'Ciudad de Cádiz', una prueba que contaba con un recorrido de 21,097 kilómetros y que partió con retraso debido a algunas incidencias en los últimos dorsales inscritos. Un poco más tarde de las 9 de la mañana comenzaba la carrera desde la Playa de la Caleta, en el Balneario de la Palma. Las más de 1.600 personas que han participado han pasado por puntos tan representativos como la Alameda de Apodaca, la Catedral de Cádiz, la Plaza de España y San Juan de Dios, una serie de localizaciones que aportaron belleza al circuito planificado.

La prueba deportiva ha estado organizada por la empresa Cronofinisher y la Asociación Gaditana 'Yo me uno al Retto', que lucha por la investigación del síndrome de Rett, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial de Cádiz. Desde la organización han indicado que el porcentaje de abandono de la prueba ha sido muy escaso, ya que hasta 1239 corredores han finalizado la carrera, teniendo en cuenta que no todos los inscritos han participado.

El ganador de la prueba fue José Manuel Orozco Quiñones, perteneciente al club AD Sevilla, que finalizó con un tiempo de 01:09:36, un registro más bajo de lo que esperaban desde la organización de la prueba. En categoría femenina, Eva Rodríguez de Trujillo, del Triatlón Olimpo Cádiz, fue la vencedora gracias a un tiempo de 01:26:47. A falta de un balance general, las primeras impresiones hablan de un impacto muy positivo en cuanto a posibles incidencias y participación.

Cortes de tráfico y modificaciones en los autobuses

Las vías por las que discurrió la prueba y que quedaron afectadas por cortes de tráfico son: La Caleta – Avenida Campo del Sur- C/ Concepción Arenal – Glorieta Cornelio Balbo – Avda. Alcalde Manuel de la Pinta – Avenida Amílcar Barca y Paseo Marítimo hasta la altura de la calle Adela del Moral y vuelta por Avenida Amílcar Barca – Avenida Alcalde Manuel de la Pinta – Glorieta Cornelio Balbo- C/ Concepción Arenal- Avenida Campo del Sur – Avenida Duque de Nájera- Avenida Dr. Gómez Ulla – Paseo Carlos III – Alameda Hermanas Carvia Bernal – Plaza Argüelles – Plaza de España- Avenida Cuatro de diciembre de 1977- Plaza de San Juan de Dios- C/ Pelota – Plaza de la Catedral. Cabe recordar que los corredores realizaron dos vueltas por dicho recorrido hasta completar la distancia indicada por los organizadores de la prueba.

El servicio de autobús urbano también sufrió modificaciones. Así, la Línea 7 comenzó su servicio a las 12 horas y la Línea 2, durante este horario, fue desviada por la Cuesta de las Calesas y Avenida del Puerto teniendo su final en la Plaza de España. Un poco más tarde del mediodía, tanto la línea 7 como la línea 2 recuperaron su servicio y recorrido normal. Los cortes de tráfico fueron realizados por la Policía Local.

