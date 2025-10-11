José González, otra semana fuera de la convocatoria

El Mirandilla continúa con su buen arranque liguero y, tras el punto obtenido en la mañana de hoy en el duelo ante el Córdoba B, mantiene su condición de invicto en el Grupo X de Tercera Federación. Un arranque fabuloso del cuadro que dirige Francisco Cordero 'Rubio', que se sitúa en la zona alta de la tabla, y que se está viendo empañado por el trato del club a José González Mora, hijo de una figura histórica en la entidad, que acumula dos semanas consecutivas sin estar convocado debido a una medida de presión tomada por el club para forzar su renovación.

El ariete, de tan solo 17 años, fue protagonista absoluto en el filial hace un par de jornadas cuando anotó un doblete para sellar la victoria a domicilio ante el Conil. El Cádiz CF, que para colmo no está cumpliendo con varias cláusulas del contrato del joven delantero, ha tomado la decisión de no permitir al jugador participar en los encuentros del Mirandilla y, tras no estar presente en el duelo de la pasada semana ante el Chiclana CF, tampoco ha entrado en la lista para el partido que tenían los de Rubio ante el Córdoba B.

Un trato cuestionable y muy discutible que también salpica al que fuera jugador y entrenador del Cádiz CF. Más allá de imposibilitar su entrada a la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, junto a Raúl López, en el famoso Mirandilla - Antoniano del curso pasado, a José se le puede ver durante los entrenamientos del filial en el aparcamiento de El Rosal. Sin duda, un trato realmente triste y denigrante para un profesional que lo ha sido todo en el club gaditano.