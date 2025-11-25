Jordi Gonzalvo, ex entrenador del Cádiz CF, publica el libro 'Al compás del balón'

A Jordi Gonzalvo Solá (13 de junio de 1947) su pasión por las artes (escritura, lectura y música) le viene desde la infancia. Quien entrenara al Cádiz CF en el Grupo IV de Segunda B en la temporada 98/99 ya demostró durante su trayectoria en los banquillos que era un entrenador singular. Él repartía libros y rosas en Sant Jordi.

En la quinta posición de la clasificación y sin 'play off' de ascenso se quedó aquel Cádiz CF de Jordi Gonzalvo después de un curso lleno de altibajos que no empezó bien, pero que se terminó enmendando. El catalán fue el tercer técnico aquella temporada tras pasar antes por el banquillo Ismael Díaz y Juan Antonio Sánchez Franzón. Rafael Mateo era el presidente del Cádiz CF y en el césped defendían la elástica amarilla jugadores como Armando, Pellicer, Raúl López, Alberto Benito, Quique Cárcel, Zafra, Borge...

Hijo de Gonzalvo II (jugador, entrenador y directivo del Barça), este polifacético entrenador también ha sido Nacional de fútbol, profesor de Técnica, Táctica y Dirección de Equipos, comentarista y analista técnico de partidos de fútbol en TV3, 'scouting', 'personal coach', empresario... y músico. Sí, también músico, pues fue Jordi Gonzalvo quien compuso el himno de la UE Lleida, equipo del que fue entrenador. Una pasión por la música clásica que hacía sonar en el autobús del Cádiz CF durante aquella efímera etapa en la que incluso fue manteado en Ciudad Real tras ganar al Manchego gracias a un gol de Vicente Borge (0-1). Cosas de Cádiz.

Una etapa en La Tacita de Plata que acabó antes de tiempo. «Yo decidí marcharme. Y me fui porque un periodista del Diario de Cádiz me hizo la puñeta lo que quiso y más», señaló hace poco más de un año en una entrevista concedida a LA VOZ y CANAL AMARILLO.

Un entrenador diferente

Ahora el barcelonés publica 'Al compás del balón', libro editado por Base y escrito por el protagonista de tan prolífica historia. Lo hace con la ayuda de David Salinas, periodista del diario Sport entre los años 1987 y 2024. Este miércoles a las 19.00 horas será presentada la obra en la Casa del Libro que está situada en el Paseo de Gracia, en la Ciudad Condal.

Jordi Gonzalvo presenta un equipo titular de once capítulos en los que brinda al lector un legado de más de 20 años como entrenador repleto de experiencias, frases, anécdotas y reflexiones, además de su periplo como analista y comentarista en los medios de comunicación.

El que fuese entrenador del Cádiz CF a finales del siglo pasado explica «de manera amena y legible» los momentos más relevantes de una carrera que lo ha llevado a dirigir también a equipos como Figueres, Lleida, Sant Andreu, Levante y Nástic, además del Cádiz CF, entre otros.

El barcelonés Jordi Gonzalvo y su libro 'Al compás del balón'. PEDRO VALERO

Ha tratado que la lectura de su libro «sea fácil» y que «los conceptos técnicos y tácticos que enumero los puedan interpretar tanto los profesionales como los neófitos».

La idea del libro surgió hace dos años, repasando papeles y fotografías. «Me dije: '¿Por qué no lo ordeno todo y me lanzo? Me animé y ahora la obra ya es una realidad'».

El lector encontrará en las páginas, además del repaso de la vida deportiva de Jordi Gonzalvo, su evolución como entrenador, los sistemas de juego que empleó, la gestión que hizo del vestuario, su relación con los cuerpos técnicos, la afición, los árbitros y los medios de comunicación… Y mucho más.

Un enamorado de la música

La elección del título ('Al compás del balón') no es una casualidad. Es un guiño a otra de sus grandes pasiones: la música. Y es que Jordi Gonzalvo estudió ocho años en el conservatorio, toca la guitarra y se defiende con el piano. Además, compuso el himno del Lleida en el año 1986.

En el volumen rememora también cómo incorporó la música en los entrenamientos de todos los equipos que dirigió y cómo acompasó ejercicios de potencia a ritmo de rock and roll o el trabajo en el gimnasio con temas de pop y funk.

Gonzalvo, un apellido mítico en la historia del FC Barcelona por reunir a los talentosos y comprometidos hermanos Juli, Josep (padre de Jordi) y María, no olvida sus raíces: «He sido entrenador por respeto a esta saga a la que muestro siempre una total veneración». Y agrega: «El nombre de los Gonzalvo representa un eje en el tiempo y quería que tuviera continuidad, por eso me dediqué profesionalmente al fútbol».

Ha estado más de un año trabajando en este ilusionante proyecto, recopilando, incorporando y revisando material. Echando la vista atrás, el ahora entrenador del equipo de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona, sostiene que «me he dejado muchas cosas por contar en el camino, tantas como para escribir un par más de libros más».