Iván Ania, con más moral que el Alcoyano

Iván Ania, que un año fue cadista, está siendo el entrenador revelación de esta temporada en Segunda. El asturiano, que vistió los colores del Cádiz CF en la temporada de Espárrago en Primera y que se acabó descendiendo, está emperrado en seguir pensando que meterse en los 'play off' de ascenso a falta de cinco jornadas para el final es posible. Y así de claro lo ha dejado en la previa del Córdoba - Cádiz.

El técnico asturiano habla de «posibilidades matemáticas», y para eso hacer por creer a su afición en conseguir los «quince puntos» en juego y apurar todas las opciones que haya.

«Queremos acabar lo más arriba posible. Todavía tenemos posibilidades matemáticas de conseguir algo más y mientras estén, las apuraremos. Faltando cinco partidos para acabar la primera vuelta teníamos 17 puntos y acabamos la primera vuelta con 27. Tenemos que intentar cerrar la temporada de la mejor manera posible, intentando sumar de tres. Si hacemos 15 puntos, todavía tendremos opciones. Es difícil, por supuesto, pero todavía no podemos renunciar a nada. Si por algo se caracteriza este equipo es por no renunciar a nada», manifestó Ania en la sala de prensa de El Arcángel.

Por tanto, el primero de los cinco rivales que le quedan es el Cádiz. «Un equipo que en cuanto a resultados está claramente mejor. Con la llegada de Garitano tuvieron una dinámica de muchos partidos sin conocer la derrota. Es un equipo que ha evolucionado. Hay veces que juegan con tres mediocentros o con Ontiveros detrás del punta. El último partido fue un 4-4-2 con los extremos metidos por dentro. Es un equipo que ha tenido una evolución de ese primer partido en el que nos enfrentamos. Mi sensación es que ahora es un equipo más sólido defensivamente, que se ha tenido que adaptar a la categoría al ser un recién descendido. Tiene jugadores diferenciales y de un nivel muy alto, que si no estamos en nuestro máximo nivel, será difícil pararles. Cuando se vio el calendario, todos lo dimos entre los favoritos, pero su mal arranque no se lo ha permitido», explicó el técnico asturiano.

Lo primero que debe hacer su Córdoba es mejorar la imagen que dio la jornada anterior en Elda, donde no pasó del empate a un gol ante el Eldense. «Fue una cuestión futbolística. No encontramos lo que buscábamos en cuanto al juego. No es fácil atacar un bloque tan bajo, con un rival tan replegado. Jugamos mucho en apoyo y poco en profundo. Estuvimos condicionados porque nos quedamos con un hombre menos, que no se notó en el fútbol ofensivo porque Carlos Marín era uno más para salir, pero sí se notaba a la hora de defender. Pero para nada fue un tema de mentalidad, no estuvimos cómodos y nos costó generar. Estuvimos por debajo de nuestras estadísticas habituales en generación de ocasiones», analizó.

Como Garitano, no se tomará esta relajada recta final de Liga para hacer pruebas o poner a jugadores menos vistos para dar oportunidades. Y así lo dejó de claro. «Yo manejo mucha más información al ver a los jugadores entrenar todos los días. Pondré la alineación más fiable que considere para poder ganar cada partido, para hacerle daño al rival. En ese sentido, me da igual situaciones contractuales y demás, miro solo el intentar ganar el partido. Que tiene que jugar uno que acaba contrato, jugará», finalizó.

Por cierto, el Córdoba está a ocho puntazos del sexto clasificado.