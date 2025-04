Así es Iker Recio, el primer fichaje del Cádiz CF en el mercado de invierno

Iker Recio ya ha sido anunciado como nuevo jugador del Cádiz CF.El primer fichaje del club gaditano en el mercado de invierno ya está en tierras gaditanas y entrena con su nuevo club.

Nacido el 17 de junio de 2001 en Escalona (Toledo), el polivalente zaguero recala en el Cádiz CF con una notable proyección y un futuro prometedor, aunque sin experiencia en el fútbol profesional.

Una incorporación de futuro que debe forjarse desde el presente. Por eso la entidad presidida por Manuel Vizcaíno ha apostado por Iker Recio hasta el 30 de junio de 2028 tras abonar unos 100.000 euros de su cláusula de rescisión. Una apuesta por un futbolista que ha pasado por las canteras de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano antes de continuar su carrera en clubes como Alcorcón, Nástic y Antequera.

Apenas unos meses y once encuentros en la Axarquía han servido para que Iker Recio dé el salto al Cádiz CF. Un periodo en El Maulí en el que ha contribuido al liderato del Antequera en el Grupo II de la Primera RFEF, aunque una inoportuna lesión ha privado al toledano de afianzarse aún más en la categoría de bronce del balompié nacional.

Apuesta de Juan Cala, Iker Recio es un desconocido en el fútbol profesional y por eso LA VOZ y CANAL AMARILLO se han puesto en contacto con aquellos que lo han seguido en primera línea de batalla. Así es el nuevo jugador del Cádiz CF.

Manuel Vizcaíno e Iker Recio sellan el acuerdo. CÁDIz CF

Fran Butrón (El XI Ideal): «Iker Recio caerá de pie en el Cádiz CF»

Periodista deportivo algecireño, Fran Butrón controla al detalle la Primera RFEF, una categoría de la que habla en 'El XI Ideal'. Por eso a este joven comunicador no le extraña la apuesta del Cádiz CF por un futbolista desconocido para el gran público. «La de Iker Recio es una apuesta por la proyección y la calidad. Es el típico jugador revelación, que llega a Cádiz con hambre e ilusión», señala para empezar.

Aunque ha llegado lesionado a Cádiz, «Iker Recio estaba en un momento dulce cuando se lesionó», afirma Fran Butrón, quien apunta: «Es de los que hace piña dentro y fuera del vestuario». Al tiempo que añade: «He hablado un par de veces con él y se le ve que es un jugador que aporta».

¿Es pronto para dar el salto al fútbol profesional? Fran Butrón lo tiene claro: Iker Recio tiene calidad para hacerse un hueco en Segunda. «Puede que el salto sea precipitado porque no ha llegado ni a los 30 encuentros oficiales en la Primera RFEF entre Nástic y Antequera, aunque en el equipo malagueño estaba consolidado, siendo muy importante y jugando a buen nivel».

Iker Recio ya es nuevo jugador del Cádiz CF. CÁDIz CF

Y apostilla: «En los últimos años se está acortando el teórico salto de calidad entre la Primera RFEF y LaLiga Hypermotion. Ahí están los ejemplos de Carlos Vicente (Deportivo Alavés) y Uche (Getafe), quienes hace no mucho tiempo estaban en la Primera RFEF y ahora están completando un buen papel en Primera».

Por eso da un margen de confianza al nuevo discípulo de Gaizka Garitano: «Creo que Iker Recio va a sorprender para bien. Es cierto que es un futbolista de un perfil más desconocido, con nula experiencia en el fútbol profesional, pero está apto para rendir a buen nivel en Segunda. Eso sí, habrá que ver el contexto que se encontrará en el Cádiz CF, aunque auguro que caerá de pie en tierras gaditanas».

Sobre lo que puede aportar Iker Recio al Cádiz CF, el periodista algecireño Fran Butrón destaca: «Es un central contundente, disciplinado y con carácter que puede encajar y en el sistema de Gaizka Garitano. A eso se une que es un futbolista que si quiere puede sacar el balón jugado desde atrás, algo que ha hecho en el Antequera. Y es que el equipo de Javi Medina juega un fútbol atrevido y descarado, apostando por el control del esférico, algo que contrasta con lo que se puede encontrar en el actual Cádiz CF. En resumidas cuentas, con balón puede aportar mucho».

Y hay algo que le puede venir muy bien: «Le puede beneficiar tener a su lado a un jugador de jerarquía como Víctor Chust, Fali o incluso Luis Hernández si al final tiene ficha. Es positivo para él, que irá poco a poco asimilando su nueva etapa. Salvando las distancias ya le sucedió en el Antequera».

«Es más, si hay pitos, intranquilidad o 'run - run' en la afición creo que, a pesar de su juventud, tiene carisma para que no le afecte», continúa.

Y para rematar, Fran Butrón apostilla: «Si algo puede gustar Iker Recio es que no da un balón por perdido, se esmera y se entrega hasta el final».

Antonio J. Guerrero (Sur): «Esperaba que Iker Recio saliera, pero el próximo verano y no ahora»

Antonio J. Guerrero es uno de esos periodistas que cada jornada sigue en primera línea de batalla lo que hace el Antequera, el sólido e incontestable líder del Grupo II de la Primera RFEF en estos momentos.

Corresponsal en 'Sur' y director de 'El Sol de Antequera', Antonio J. Guerrero analiza cómo es Iker Recio, el nuevo fichaje del Cádiz CF. «Es un futbolista joven que vino gratis del Nástic. En el proyecto del Antequera se cuenta con jugadores con proyección que vienen de jugar poco o que vengan con la carta de libertad, así si explotan se les pueden sacar rendimiento económico. Eso le sucede a Iker Recio, que va a dejar 100.000 euros en las arcas del Antequera. Para el Cádiz CF no será una gran cantidad, pero al Antequera ese dinero le viene de perlas».

Una operación que se ha llevado a cabo con predisposición por todas las partes. «Se ha abonado la cláusula de rescisión del futbolista, pero ha existido un acuerdo entre las partes. No es que haya llegado el Cádiz CF, haya soltado el dinero sin hablar con el Antequera y se lo haya llevado. La operación puede ser buena para ambos, pero ya lo es para el Antequera a nivel económico. Es un pelotazo para el Antequera», asegura Antonio J. Guerrero.

¿Qué tipo de futbolista es Iker Recio? El priodista antequerano lo define así: «Iker Recio es un central zurdo que también puede jugar como lateral izquierdo y como pivote. Ahí es donde más me gusta. Suele sacar el balón jugado y tiene personalidad. su forma física es buena, es organizado y tiene galones aunque sea joven».

Iker Recio ya luce la elástica del Cádiz CF. CÁDIZ CF

Y continúa: «Iker Recio ha sido titular indiscutible desde su llegada y ha marcado un gol ante el Real Madrid Castilla, cuando firmó un partidazo. Después se lesionó ante el filial del Real Betis y no ha vuelto a jugar más. Las lesiones nos han impedido ver más a este buen jugador en El Maulí».

Al tiempo que apostilla: «Tan bien lo hizo que el camerunés Fomeyem, que lo hizo muy bien de central, ha jugado de lateral cuando ha estado Iker Recio en el once titular».

A Antonio J. Guerrero no se le pasa por alto que ni la categoría es la misma ni el sistema de juego tampoco. El periodo de adaptación del futbolista a su nuevo equipo será lógico y necesario, pero se trata de una apuesta de futuro. « El Antequera ha jugado muchos encuentros con tres centrales y dos carrileros, pero siempre apostando por mantener el esférico y tener el control del encuentro. Puede que el Cádiz CF de Gaizka Garitano se parezca más al Nástic en ese sentido».

Al tiempo que añade: «El Antequera está barriendo en la categoría esta temporada. Tiene dos jugadores por puesto y en diciembre es claro candidato al ascenso de categoría. Luego habrá que ver cómo se desarrolla la competición».

Aunque el polivalente defensa toledano no ha podido rendir todo el tiempo debido a su última lesión, Antonio J. Guerrero no lo duda cuando emite su punto de vista sobre el fichaje de Iker Recio por el Cádiz CF: «Claro que esperaba que Iker Recio diera el salto a una categoría superior, pero lo esperaba de cara a la próxima temporada y no ahora en el mercado invernal. Se echará de menos porque nunca suele cometer errores en la defensa».

Eso sí, «hubiese dolido más en Antequera que se hubiesen llevado a Chema Núñez y Luismi Gutiérrez. Pero a fin de cuentas el Antequera sabe cuál es su sitio y ya la temporada pasada ya se marchó Loren Burón al Real Murcia».