La historia del Virgili hace parada este martes ante el Barça

El CD Virgili Cádiz está a las puertas de una noche para la historia. Este martes 18 de noviembre de 2025, a las 19:30 horas, el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz se vestirá de gala para recibir al Barça en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El partido será televisado en directo para Cataluña por 3CAT de TV3 y para la ciudad por Onda Cádiz TV, llevando el nombre de Virgili y de Cádiz mucho más allá de la Tacita de Plata.

Para este encuentro, el CD Virgili Cádiz ha coordinado la instalación de una grada supletoria que permitirá elevar el aforo del pabellón de 990 a 1650 espectadores. Además, se aprovechará el espacio en los fondos de las porterías para que el ambiente sea aún más cercano a la pista. Cádiz se prepara así para vivir, por primera vez en su historia, un partido de competición oficial contra un equipo de Primera División tras la unificación de las competiciones nacionales de fútbol sala bajo el formato de la RFEF y la LNFS. Y lo hace con todo el papel vendido, ya que los dos paquetes que salieron a la venta de entradas para aficionados en general se agotaron en tiempo récord.

El conjunto gaditano llega a esta cuarta eliminatoria después de superar tres rondas llenas de mérito. Primero eliminó al Angulo CF de Ceuta, después a Smurfit Westrock La Palma FS y más tarde a la SDU África Ceutí, esta última de Segunda División. El premio al esfuerzo llegó en el sorteo, cuando el bombo decidió que el rival sería el Barça, uno de los grandes nombres del fútbol sala nacional.

La cita llega en pleno cincuenta aniversario de la entidad lo que añade todavía más simbolismo al duelo. Para la ocasión, el equipo lucirá una camiseta conmemorativa en la que aparecerán los datos del partido. Un recuerdo especial para jugadores y afición en una noche llamada a quedar grabada en la memoria del club.

El ambiente previo también tendrá un fuerte componente emocional. Antes de que el balón empiece a rodar, las gradas del Ciudad de Cádiz se teñirán de amarillo con un gran mosaico preparado por el club gracias al patrocinio de Electrobombas Novaqua Bahía para acompañar la salida de los equipos a la pista.

La mejor noticia

Al frente de ambos conjuntos estará un capitán muy especial. El pequeño Marco Brun, alumno de la escuela Virgili Cádiz, encabezará la comitiva de jugadores. Marco ha superado recientemente un duro tratamiento de quimioterapia y ha tenido la oportunidad de tocar la llamada Campana de los sueños. Él será quien realice además el saque de honor del partido, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

De igual modo, momentos antes del inicio del encuentro, el CD Virgili Cádiz entregará el Panaderín de Honor a Juan José Camacho Pérez 'Juanjo Catela'. El jugador del Barça, que no podrá participar en el partido al encontrarse en la fase final de recuperación de una grave lesión, viajará a Cádiz para presenciar el choque de su actual equipo frente al que fue su club. El reconocimiento servirá como homenaje a su trayectoria y a su vínculo con el Virgili.

La fiesta continuará en el descanso, con varias acciones organizadas junto a los patrocinadores del club. Se repartirán camisetas entre los aficionados y se han preparado diferentes actividades para que la grada sea también protagonista. Eléctrica de Cádiz impulsará un concurso de tiros al larguero, en el que los participantes pondrán a prueba su puntería. Por su parte, Carlos Requena - Consultor Financiero animará la grada con lanzamientos de camisetas conmemorativas del partido hacia los distintos sectores del pabellón.

Y como maestro de ceremonias, actuando como speaker, estará el carnavalero Carlitos Pérez, que se encargará de calentar el ambiente y guiar a la grada en los momentos clave del encuentro junto a la mascota del equipo gaditano, Panaderín.

Cádiz, el Virgili y su afición se preparan para vivir una noche que quedará grabada en la memoria. La visita del Barça, el cincuenta aniversario del club y un Ciudad de Cádiz lleno hasta la bandera son el marco perfecto para que la Copa del Rey escriba en amarillo una de sus páginas más especiales, sea cual sea el resultado final del encuentro.

