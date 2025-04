Un gran líder para una gran reacción

De repente, han llegado los miedos. Y como para no haberlos con el precipicio que hay a solo seis puntos. La última derrota en Galicia hizo que definitivamente el Cádiz CF se quedase más lejos del sueño de los 'play off' de ascenso y se acercara más a lo que la realidad viene diciendo desde que el Zaragoza, también en la lucha por no bajar al infierno, le metiera cuatro en casa en una primera jornada de Liga que abría la caja de los truenos que nunca se quiso abrir desde un club empeñado en creer que su plantilla era mejor de lo que es.

Para colmo, llegó el mercado de invierno y a pesar del crédito ganado por Garitano, al equipo se le debilitó y apenas se reforzó una defensa que es un poco menos mala de lo que lo fue con Paco López, un entrenador que aún debe estar maldiciéndose por aceptar la oferta que le presentó su representante.

El tema se ha puesto serio y este sábado no favorece al panorama porque llega el líder, un Elche que juega al fútbol como los ángeles y que si se cumple el guion deberá bailar a unos jugadores amarillos que llevan desorientados desde que el Albacete le metió tres goles en el Carlos Belmonte. Esa tromba de realidad vino a confirmar lo que ya se sabía.

Una vez que todo el entorno domina ya la situación real, es decir, el objetivo por el que tiene que luchar este equipo, comienza un nuevo capítulo dentro de una novela que desde el cuerpo técnico de Garitano se espera no acabe en tragedia. Por eso, nada mejor para reivindicar el trabajo que se lleva haciendo desde la llegada del entrenador vasco que la visita de un gran equipo para demostrar una gran reacción.

Además, este Cádiz CF viene de Primera y la honra de los jugadores deberá seguir latiendo, aunque sea poco. Por eso, el Elche será la mejor oportunidad para dar un pequeño golpe en la mesa y apagar todas las alarmas que se encendieron de manera global en el pasado encuentro ante el Deportivo de La Coruña.

Este equipo, el de Garitano, ya lo ha demostrado que se mueve mejor ante equipos de la parte alta que ante conjuntos de mitad de la tabla hacia abajo. Una buena prueba de ello fue la derrota en el campo del Tenerife, que nada y nada por salir del ahogamiento en el que está metido; otra fue la gran victoria en el campo del entonces líder, el Racing, con un encuentro que los amarillos regalaron a su afición con el mejor partido del año. Estaría bien que este sábado le obsequiasen con otro en forma de triunfo ante otro líder que va directito a una categoría de la que viene el Cádiz CF.