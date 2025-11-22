Otro golpe de autoridad del Mirandilla (1-2)

No hay nadie capaz de frenar al Mirandilla. El filial que dirige Francisco Cordero 'Rubio' está siendo protagonista de un tramo inicial de competición en el Grupo X de Tercera Federación de matrícula de honor. Tras doce jornadas disputadas, el conjunto amarillo no conoce la derrota y, con la victoria lograda en la tarde del sábado ante el Atlético Onubense, se coloca como líder de la categoría a expensas de lo que haga el Bollullos CF el domingo por la mañana contra el Sevilla C.

Con 26 puntos, el Mirandilla es quien ocupa actualmente la plaza de ascenso directo, y abre una brecha importante de puntos para asegurarse estar varias jornadas dentro de la zona de playoff. Canteranos como Sergio Niza, Ismael Álvarez o Luis Simón están ofreciendo un rendimiento superlativo, y ahora la pregunta es cuando llegará el primer revés para un grupo que, a pesar de su juventud, compite como si de un conjunto de veteranos se tratase con la dosis de ilusión y ambición que caracteriza a un filial. Ahora llega un parón en el Grupo X de Tercera Federación, que reanudará la competición el fin de semana del 6 y 7 de diciembre.

Sergio Niza e Ismael Álvarez, una pareja de oro en el Mirandilla

El partido ante el filial del Recreativo de Huelva arrancó con un Mirandilla muy intenso, buscando sorprender desde el principio al conjunto onubense. A los dos minutos, Ismael dispuso de la primera ocasión, aunque su disparo se marchó desviado. En los diez primeros minutos llegaría otra oportunidad clara para que los amarillos se adelantaran.

Sin embargo, fue el Atlético Onubense quien golpeó primero: en el minuto 21 anotó en su primera llegada peligrosa, aprovechando un córner al segundo palo que Roberto Rosado no pudo defender al ser claramente sujetado por un rival. La reacción del Mirandilla no se hizo esperar y apenas dos minutos después llegó el empate. Un centro desde la izquierda fue rematado de cabeza por Niza al borde del área pequeña.

Tras igualar el marcador, el equipo gaditano mantuvo el control y siguió generando peligro. En el minuto 40, una buena acción de Ismael terminó con un remate de Niza que obligó al portero visitante a intervenir de nuevo. La segunda mitad continuó con el mismo guion, con el Cádiz dominando y acumulando ocasiones. En el 53, el meta rival volvió a evitar el gol en una llegada clara. Pero dos minutos después, Ismael Álvarez encontró el hueco desde la frontal y envió el balón a la red, culminando la remontada.

En los instantes finales, el Atlético Onubense intentó igualar el duelo, pero la solidez defensiva del Mirandilla y las intervenciones de Fer Pérez impidieron cualquier susto. De nuevo, los amarillos demostraron su fortaleza atrás y supieron conservar el marcador hasta el final.

