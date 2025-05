Garitano piensa en el siguiente partido, «no en el año que viene»

Primero de mayo, día del trabajador y rueda de prensa a las dos de la tarde de un festivo. Bajo esas circunstancias atendió a la prensa Gaizka Garitano en la previa del derbi que este viernes se disputa en el El Arcángel entre dos equipos que ya solo buscan las matemáticas para permanecer un año más en Segunda.

El Cádiz se acercó a la salvación hace una semana y tras sumar los tres puntos en Carranza ante un flojo Sporting también en aras de la tranquilidad. Por eso, «el equipo está contento y trabajando bien», comenzó diciendo el entrenador vasco. «Tenemos ganas de ganar en Córdoba, llevamos varias semanas sin ganar fuera y queremos encadenar la segunda victoria», manifestó con ganas un entrenador que ya dijo que quiere acabar lo mejor posible esta aburrida y pesarosa temporada.

Eso sí, lo tendrá que hacer con muchas ausencias tal y como recordó con el siguiente parte. «Tenemos bastantes bajas», dijo sin nombrarlas aunque recordando que Carlos Fernández está sancionado. Por esas lesiones viajarán los canteranos Marcos Denia e Ismael Álvarez.

Del rival, Garitano apuntó que «es uno de los equipos revelación. Está haciendo un temporadón, juega mucho en campo contrario, aprieta muy alto y tiene calidad individual», valoró del Córdoba que entrena el excadista Iván Ania.

«Si ganamos tenemos la oportunidad de pasarles en la clasificación», recordó del décimo clasificado con 51 puntos, el Córdoba.

No será fácil para el Cádiz, que con 49 navega en la decimocuarta plaza, sacarle los tres puntos a un equipo que Garitano siguió enalteciendo. «Tiene buenos disparadores desde fuera del área, los extremos desbordan y son de lo mejores de la categoría a nivel de impacto ofensivo. Es un equipo muy completo, pero también tendrán algún defecto que tendremos que tratar de aprovechar», desarrolló en su exposición.

No quiso comunicar los jugadores que serán baja por lesión, pero sí que lamentó la situación que tiene en la delantero, donde solo Roger Martí aparece como único disponible. «Tenemos problemas en ataque», comentó antes de recordar a Paco Mwepu, que hace un par de semanas se caía de la temporada definitivamente por unas molestias que necesitarán pasar por el quirófano. «Luego Roger ha tenido tramos lesionado», dijo sobre el ex del Levante, que durante su etapa en Cádiz ha estado más veces fuera que dentro. En cuanto a los mediapunta, tampoco está la cosa mucho mejor porque tanto Ontiveros como Melendo no están al cien por cien. Precisamente en ellos se ha poyado para utilizar varias veces el 4-2-3-1 por encima del más recurrente 4-4-2. «Podemos jugar de las dos maneras desde que he venido. Me preocupan más las intenciones y los espacios que ocupas que los sistemas. No tenemos punta de referencia, tenemos delanteros acompañantes», explicó.

Aunque la salvación ya está prácticamente conseguida, no parece que Garitano vaya a abrir mucho las puertas del primer equipo a jugadores del filial. «No pensamos en el año que viene, pensamos en el siguiente partido. Mañana (por hoy) voy a poner a los mejores futbolistas. Lo tengo bastante claro. No es momento de pensar en el año que viene», confirmó.

Un año venidero donde podría estar Suso. «Hablo de los míos», contestó con sequedad. «Pueden sonar diferentes jugadores, pero están en otros equipos. Hablo de los míos. No voy a entrar en comentarios o rumores. Lógicamente hay que tener mirada de presente y futuro».

Uno de los suyos es Diakité, que no ha contado últimamente. «Estoy contento con él. Tuvo la etapa del Ramadán y perdió un poco de fuelle. Ahora está bien otra vez, y en disposición de jugar. Es un jugador que me gusta mucho. Le hemos dado la oportunidad de venir desde el filial y de ser importante».

Sobre Ontiveros. «No ha podido entrenar con normalidad, aunque esta semana ha entrenado más. Lo más importante es que no tenga dolores.

Y en cuanto a Kovacevic. «Me gustaría contar con él. Ha crecido muchísimo, y si puede ser nuestro a mí me encantaría. Es una gozada trabajar con él por el crecimiento que tiene a todos los niveles», dijo.

Y por último, también optó por la prudencia a la hora de ser preguntado por las renovaciones que se pueden producir en breve o no. «Queda un mes, y hay jugadores con contrato que seguirán y otros que saldrán. No toca eso ahora. No pienso ni un minuto porque quedan cinco partidos de Liga», concluyó.

