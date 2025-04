Garitano mira al futuro sin olvidarse del presente: «No quiero acabar mal la temporada y que la gente no me quiera»

Al fin llegaba esa victoria para impulsarse hacia los cincuenta puntos y cerrar la mala dinámica de resultados. Respiraba aliviado Gaizka Garitano tras el triunfo ante el Sporting de Gijón gracias al tanto de Chris Ramos, que acerca y mucho a la permanencia a los amarillos y les permite encarar el tramo final de temporada de una forma más positiva y, sobre todo, relajada. Tras el encuentro, el técnico vasco compareció en rueda de prensa y puso en valor el trabajo de su equipo para dar una alegría a una afición que manifestó su enfado con la directiva antes y durante el choque.

Acerca del partido, Garitano reconocía que «teníamos la necesidad de ganar, y la lesión de Chris nos ha condicionado mucho«. Posteriormente, el equipo tuvo que trabajar para mantener la ventaja tras la reanudación. »Hemos tenido que defender en bloque bajo y creo que sin sufrir. En el segundo tiempo nos ha costado hacer más ocasiones. Estoy contento por la victoria«.

Sobre la lucha por la permanencia, y en vista del abrazo grupal tras el pitido final, admitía que «tenemos una buena ventaja, hemos hecho bueno el empate del otro día. Había un poco de ansiedad al final, lógica, pero lo hemos sacado. Siempre tenemos que mejorar y pensar en acabar el año bien». Y, sin que nadie le preguntara, añadía «y mirar al año que viene creo que con cambios y con un nuevo proyecto«, profundizando así en sus palabras de la previa del choque.

Hubo hasta cuatro modificaciones en el once amarillo, algo que explicó el técnico del Cádiz CF, que «consideraba que en casa nos estaba costando llegar al ataque. Yo creo que los delanteros que tenemos son para jugar con otro delantero, les cuesta jugar como única punta. Era buscar una alternativa a tener más presencia arriba, lo hemos conseguido, pero la lesión de Chris nos ha afectado«.

Tras anotar un golazo, el gaditano tuvo que ser sustituido por Rubén Sobrino cuando aún no se había cumplido la media hora de juego. «Chris tiene un bocadillo, tiene un golpe muy fuerte. Está con muletas, medio cojo. No sabemos para cuanto va a ser«. Por otro lado, apostaba por lo práctico. »En bloque bajo hemos estado cómodos, necesitábamos ganar, hacer un partido pragmático y nos ha salido bien«.

Otra sorpresa era la no presencia de Chust, del que manifestaba que «ha tenido problemas en la rodilla y una molestia en el isquio durante la semana. Fali lo ha hecho muy bien. Creo que habíamos perdido contundencia defensiva, y en eso teníamos que mejorar».

Por último, volvía a reconocer sus planes de cara al próximo curso. «A mí me gustaría acabar bien la temporada, lo más arriba posible, iniciar un proyecto nuevo, no sé si a mi gusto, con jugadores que creemos que puedan quedarse, renovar y me encantaría hacer ese proyecto aquí porque es un equipo que tiene que crecer por la demanda que tiene y por la afición increíble que tenemos. Tengo que completar aún el trabajo por el que me trajeron. No quiero acabar mal la temporada y que la gente no me quiera. Quiero que vayamos todos de la mano, no por tener un contrato me voy a quedar en un sitio si no me quieren», finaliza el técnico del Cádiz CF tras la victoria ante el Sporting de Gijón.