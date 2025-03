A Garitano le ganó el respeto

Tener, mantener e incluso mostrar respeto hacia cualquier compañero de profesión no es solo un acto de camaradería, también lo es de educación. Y en el banquillo del Cádiz CF se encuentra un entrenador que hace de esa máxima una norma, una ley, una forma de ser. Eso sí, también tiene su precio y Gaizka Garitano lo pagó este pasado domingo en Tenerife, allí donde se sienta como local su colega Álvaro Cervera, que le ganó la partida desde el minuto 1 al 90 exceptuando media primera parte donde los amarillos adelantaron líneas para empatar el encuentro.

Ya en la rueda de prensa previa al encuentro en el Rodríguez López el técnico vasco mostró su respeto hacia su contrincante de la jornada cuando recibió una pregunta en la que se tildaba al Tenerife de Cervera como ultradefensivo cuando la realidad de esta temporada es que el conjunto chicharrero, desde la llegada del gafa, no es la más pura representación de un equipo huraño y soso. Es verdad que desde que Cervera volvió al banquillo tinerfeño las circunstancias mandan y al no valerle los empates su equipo no ha tenido otra que irse muchas veces al ataque sin importar demasiado los espacios dejados en la retaguardia. Y sí, el Tenerife ha jugado verdaderos partidazos aunque ha solido caer en muchos de ellos por su falta de plantilla y de formación física que hace que en los segundos tiempos pierdan todo lo ganado en los primeros.

De todo eso sabría Garitano, que respondió algo enrabietado y apreciando lo mucho que está haciendo Cervera en el Tenerife con unos planteamientos muy alejados y que tanto se recuerdan por las aficiones oviedistas y cadistas, las dos últimas que ha tenido el gafa antes de su llegada a la tierra donde creció.

Por todo ello, Garitano sabía que el encuentro en las islas afortunadas no iba a ser ningún paseo y, en efecto, no lo fue. Además, su aclamado Cervera comenzó haciéndose con la batuta de un partido que se fue al descanso con 1-0 a favor de los locales y con justicia dado que los amarillos estuvieron aplatanados. Fue en la reanudación, y con la entrada de Melendo, donde el Cádiz dio ese pase adelante obligando a retrasar las posiciones de un Tenerife que comenzó a sufrir hasta que recibió el empate a un cuarto de hora del final. Parecía decantado el encuentro para los cadistas, pero los cambios de Cervera provocaron esa reacción que le valió para volver a marcar con un gol del recién entrada Enric Gallego, que puso la puntilla a un Cádiz sin la ambición necesaria que sí tuvieron Elche y Racing, dos candidatos a lo que el once amarillo nunca fue.

Ya en la rueda de prensa posterior al encuentro Garitano elogió el trabajo de los locales, a los que vio como una plantilla hecha para ascender, algo donde se pasó de rosca. No lo hizo Cervera, que agradeció a sus hombres por el esfuerzo realizado y dejó claro que estaba contento por la victoria, pero no porque la misma se hubiera cobrado la vida del Cádiz CF.

