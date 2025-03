Garitano «entiende» la decepción: «No tenemos capacidad de llegar arriba»

Gaizka Garitano trataba de analizar el empate de su equipo ante una SD Eibar que por momentos fue mejor que el conjunto gaditano. Un empate que no sabe a nada, pues deja al conjunto cadista en una absoluta tierra de nadie con el descenso y el 'play off' igual de lejos, sabiendo que hay poco tiempo para que le cojan los de abajo y poco para alcanzar a los de arriba.

«Un partido igualado. Ninguno de los dos equipos hemos conseguido hacer una jugada individual para desequilibrar ni tampoco hemos cometido errores. En la recta final han entrado jugadores ofensivos, lo hemos intentado hasta el final pero no hemso tenido ocasiones claras para conseguir la victoria», reconocía el entrenador del Cádiz.

«El equipo a nivel de organización y solidez está muy bien. Ante un buen rival hemos estado de diez concediendo poco y luego hemos intentado jugador. En el último tercio siempre falta algo más y no lo hemos conseguido, no hemos podido. Hemos intentado atacar prácticamente con cuatro delanteros en el campo. Por momentos hemos jugado bien pero no hemos conseguido esa victoria. El equipo es sólido y a nivel de estructura lo hace bien pero sin encontrar esas oportunidades que nos dieran el gol», añadía Garitano.

Sobre la decepción de la afición respecto a la situación del equipo, el técnico reconocía que «entiendo la decepción. Sabemos nuestras virtudes y carencias. Es difícil coger un equipo en descenso y llevarlo al 'play off' porque tienes que ganar muchos partidos. No tenemos esa capacidad. A nivel de solidez y estructura hemos mejorado mucho. El Eibar nos ha parado a base de muchísimas faltas, han hecho 18 en la primera parte».

«Es difícil hablar de la ilusión de llegar arriba. Tenéis que entender que el equipo estaba en descenso y la nave se iba al agujero. No estamos sacando los resultados que requieren llegar arriba y no tenemos la capacidad de ser muy superiores al contrario. No es fácil ilusionar a la gente porque estamos en una zona de tierra de nadie. Intentamos siempre ganar y acercarnos arriba pero para ello tendríamos que haber ganado todos los partidos«.

El técnico era cuestionado por el irrisorio mercado invernal del Cádiz. «Eso ya pasó, con los jugadores que tenemos podemos exigirnos más e intentar entre todos acabar la temporada de la mejor manera posible. El equipo ha escalado arriba subiendo desde puestos muy bajos. Todavía quedan nueve partidos y los vamos a competir para ganarlos todos», concluía.