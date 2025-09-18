García Pascual y su padre futbolístico en el Cádiz CF

Álvaro García Pascual llegó a Cádiz con parte de la grada de uñas por sus declaraciones en verano realizadas en su tierra en las que se dejaba querer por el Sevilla, con el que acababa contrato, mientras tenía un preacuerdo con el Cádiz CF. Sus fallos de cara a gol en pretemporada tampoco arreglaron mucho el asunto pero sí que comenzó a hacerlo su tanto ante el Mirandés en la primera jornada con el que Carranza disfrutaba de su primera victoria. Después, su trabajo está haciendo el resto. Vamos, que pelillos a la mar.

Esta semana, el ariete malagueño ha hablado en As, donde ha repasado la situación por la que pasa en el Cádiz CF desde su llegada. De entrada, dice que estar de amarillo «es la mejor decisión» que ha tomado.

Para tomarla pesó mucho la charla que mantuvo con los también sevillistas Juan Cala y Manuel Vizcaíno. «Sobre todo me convenció la claridad y honestidad con la que hablaban ya que transmitían mucha sinceridad. Es una de las grandes virtudes que tiene esta dirección deportiva y este equipo, que lo que se habla y lo que se dice es lo que se hace», valoró.

«Lo que me dijeron se ha ido cumpliendo. Lo que me comentaron con lo que yo he podido ver posteriormente, se ha hecho. La idea era rejuvenecer el equipo y con ganas de competir e, ir a muerte unos con otros junto a jugadores contrastados como Ontiveros, Suso, Iza Carcelén, Álex Fernández o Roger», cuenta.

En efecto, Garitano ha rejuvenecido la plantilla, que no está exenta ni de calidad ni de años. García Pascual defiende esa política. «A mí me gusta que me compartan cualquier tipo de consejo. A los jóvenes del equipo nos gustaría tener la trayectoria que han tenido ellos y valoramos mucho lo que nos dicen».

Ha llegado a un vestuario en el que también está Suso, con el que salvó la categoría para el Sevilla el curso pasado. Del gaditano habla el de Benalmádena. «Siempre he tenido muy buena relación con él, es como un padre futbolístico. Le pregunto cosas a nivel futbolístico y hablo mucho con él. Al final es Suso, es un referente. Todo el mundo sueña con tener una carrera parecida a la suya así que tenerlo a tu lado todos los días y que te aconseje es un orgullo».

