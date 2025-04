Y ahora ganar en casa

Y ahora toca Carranza. Tres partidos como local y el Cádiz CF aún no sabe lo que es vencer en su feudo, algo totalmente inadmisible para cualquier equipo, ya sea el amarillo o que sea, cuyo objetivo sea permanencia o ascenso. Da igual. No se pueden dejar escapar tantos puntos en casa y el caso es que el cuadro de Paco López ya ha dejado que se esfumen siete de nueve posibles. Demasiados.

Porque el conjunto cadista es ahora mismo, con solo seis jornadas disputadas, uno de los peores equipos de la categoría jugando como local. Es junto a Granada, Almería, Cartagena, Castellón, Racing de Ferrol y Tenerife, uno de los equipos que aún no ha saboreado un triunfo en su feudo, y ello es algo que hay que corregir.

Asimismo, de los ocho tantos a favor que ya suma el Cádiz solo dos los ha marcado en casa, los Álex y Mwepu que permitieron empatar el partido ante el Tenerife. En los otros dos encuentros, Zaragoza y Racing de Ferrol, el cuadro cadista se fue de vacío en su casillero de tantos.

Con la asignatura pendiente de los partidos en casa, por ahora el Cádiz se muestra más fiable como visitante. Si en Carranza se han escapado ya siete puntos, a domicilio solo se han ido dos. Los amarillos son de los mejores visitantes de Segunda División con siete de nueve puntos posibles. Solo el Racing es mejor equipo a domicilio, pues ha ganado los tres partidos disputados hasta el momento. Con siete puntos, además del Cádiz, están Zaragoza, Burgos y Levante.

Con todo, además de lo que dicen los puntos, el juego también refleja que esa fiabilidad del equipo de Paco se está mostrando más lejos de Carranza que en casa. La jornada inaugural frente al Zaragoza fue un auténtico desastre con la goleada encajada en contra y el más que pobre juego de los amarillos. No mejoró en exceso en el duelo de la tercera jornada ante un Tenerife que ya ha cambiado de entrenador. El cuadro chicharrero se puso 0-2 y el equipo cadista tuvo que tirar de épica para al menos sacar un punto del encuentro.

El ambiente en esos partidos, que mejoró sobremanera en el choque ante el Racing de Ferrol, ha sido fundamental. Si la hostilidad fue la nota predominante sobre todo en la jornada inaugural, en los siguientes encuentros en casa los ánimos han ganado a las criticas. Ante el cuadro gallego, con empate a cero final, el Cádiz mejoró pero no lo suficiente para sumar una victoria ante un equipo que se presupone estará en la zona baja de la tabla.

Si el ambiente ha jugado su papel, también la presión que los futbolistas sienten como local y que expresaba hace unos días Iza, uno de los capitanes, en los micrófonos de COPE Cádiz. «En casa nos está costando más. Cometemos muchos errores en controles y pases sencillos. Eso en el sentir del público se va crispando y es normal porque ellos esperan otra cosa. Antes del choque ante el Racing de Ferrol dije en la charla previa que en los primeros quince minutos teníamos que enganchar a la gente. Señé, que fue compañero mio, me reconoció como rugía Carranza como cada córner. Tenemos que buscar que la afición se enganche con nosotros, no podemos cometer esos errores para retroalimentarnos. El que esté viendo en la grada se enfadará porque no damos dos pases y eso es entendible. Hay que tratar que la gente esté con nosotros, que le demos más que nos arropen más», expicaba el jugador portuense.

La explicación de Iza es el fiel reflejo de un equipo que las pasa canutas, por ahora, jugando en casa cuando las cosas no salen bien. Los buenos momentos del equipo en Carranza se reducen a la parte final del choque ante el Tenerife en el que obró el empate y a la primera parte ante el Racing de Ferrol en el que se mostró superior a su rival antes del descanso.

Este sábado llega el Eldense, uno de los equipos modestos de la categoría. Un rival que se entiende luchará por la permanencia pero que por ahora ha sumado 8 de los 18 puntos en litigio. El cuadro valenciano solo ha disputado dos choques a domicilio, sumando un punto en Gijón y cayendo derrotado en casa del Levante.

Un duelo vital para un Cádiz que quiere coger una buena dinámica de resultados, tras sus buenas apariciones lejos de su estadio. Para estar arriba debe mejorar como local y esa es la principal tarea que tiene por delante el equipo de Paco López de cara al choque de esta jornada.