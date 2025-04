Los fichajes ya meten el hombro

En enero no existe la paciencia. En enero, y más cuando el equipo está en descenso, pedir paciencia es lo más parecido a reírse del personal. Por eso, era más que lógico, y lo siga siendo, que no ese mercado de invierno no se haya entendido los fichajes realizados a excepción de Juanmi, un delantero contrastado en Primera y que llegó, junto a sus dos compañeros, en el último mercado de fichaje. O sea, tarde. Muy tarde.

Por supuesto, se supone que cuando un club hace una inversión comprando a un jugador la hace pensando en que es un buen futbolista; lo contrario sería para analizarlo. Y sí, desde los primeros días que Ousou y Samassekou cogieron el balón en El Rosal ya se comentaba que eran dos hombres más que interesantes para la entidad. Exactamente igual que Kouamé, pero todos ellos guardan una connotación que obliga a ser cautos con su rendimiento instantáneo, el idioma y la demarcación, especialmente en el centro del campo, esa sala de máquinas donde no solo se juega de hacia delante sino que hay cantidad de movimientos de los que dependen el equipo. Es por eso que a Kouamé le haya costado tanto ganarse un puesto con Escalante fatal y es por eso que a su compañero Samassekou le costará lo mismo o menos, ya que en a diferencia del costamarfileño el nuevo fichaje cadista pilota el inglés, al igual que el sirio Ousou, que parece que tras su debut ante el Atlético ha venido para quedarse.

Varias jornadas han tenido que pasar para ver a los tres fichajes sobre el césped. El primero que se hizo con un puesto en el once fue el delantero malagueño Juanmi, que con tres goles en tres remates que lleva mantiene un porcentaje rematador de crack. Su olfato le está viniendo de perlas a un Cádiz CF que estaba resfriado. Poco más se puede decir de un delantero que no se estrenó bien en su debut ante el Betis precisamente, pero al que le ha venido muy bien marcar ante el Celta para seguir creyendo que ha de ser el goleador de un equipo que va a más gracias a su rentabilidad goleadora. Su doblete ante el Atlético, con faltita incluida a Paulista propia de un ariete con muchos palos dados, lo confirma.

Desde El Rosal llegaban comentarios muy positivos del internacional sirio nacido en Suecia Ousou, y efectivamente ha sido su debut ante el Atlético el mejor baremo para valorarlo ya que Morata prácticamente ni la olió. Pellegrino ha esperado pacientemente darle entrada ya que Meré le estaba cumpliendo, aunque no lo suficiente para evitar la altura de un Ousou que encandiló a Carranza el pasado saliendo desde el once titular.

Por último, está Samassekou, el que más complicado lo tiene por asentarse pero del que está tirando en las segundas partes Pellegrino para dar mayor equilibrio a un equipo que necesita de todo su fondo de armario. Casi que a mediados de marzo, por fin se puede decir que los refrescos ya meten el hombro.

