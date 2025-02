La Federación de Peñas comienza a tambalearse

La Federación de Peñas Cadistas (FPC) que preside Juan Antonio García Rodríguez 'Papi' comienza a tambalearse. Es lo que tienen los discursos neutros, vacíos y titubeantes, que al no querer quedar mal con nadie, se queda mal con todos, salvo con el club, que se sepa. Por eso mismo, tras 'lavarse las manos' con un comunicado en el que no emitía opinión favorable o desfavorable sobre «las cuestiones denominadas de actualidad» ya han sido varias las peñas que han decidido darse de baja de la FPC.

Una de las primeras en dar a conocer su marcha de la Federación ha sido 'Resaka Amarilla', con sede en la Avenida Amílcar Barca 17 de Cádiz. Javier Ayala es el presidente de este colectivo cadista de animación y ha informado que, en alusión al comunicado emitido por la FPC, los integrantes de su peña no se sienten respaldados «por este órgano» y que están en total desacuerdo «en la manera de proceder respecto a los últimos acontecimientos del club». Y ha apostillado con un «el Cádiz CF somos nosotros».

Por su parte, otra de las peñas que se ha marcado un 'vemo' ha sido la de 'Kilómetro 0 Cádiz 2', con sede en Madrid. Como la anterior, ha fundamentado su renuncia al desacuerdo con la FPC y lo ha advertido y proclamado en un extenso comunicado.

Ignacio Rodríguez Guerra es el principal portavoz de la peña madrileña, que celebró una Asamblea de Socios con carácter de urgencia donde se decidió, por mayoría, abandonar la federación de manera inmediata. Los cadistas afincados en Madrid dejan claro que «no se sienten representados, ni están de acuerdo con la inacción de la Federación ante las distintas situaciones que se vienen sucediendo en los últimos tiempos».

Por supuesto, no dejaron sin criticar el pobre comunicado de la FPC. «No responde al ideario de esta peña, ya que no sale en defensa de los aficionados, sino más bien no reacciona y se pone de perfil ante hechos objetivos y situaciones», y recuerdan los altos precios de los abonos, la falta de inversión en fichajes, el desprecio a la ciudad al no asistir a la presentación del Trofeo, las notificaciones a aficionados particulares y el alto precio de las entradas sueltas.

A falta de más confirmaciones oficiales, se desprende dentro del entorno cadista las despedidas de algunas peñas más que están al caer.

