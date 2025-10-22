¿Se falla Garitano a sí mismo jugando como local?

Sobre el papel, el once que se sacó de la manga Gaizka Garitano el pasado lunes ante el Burgos era de lo más divertido, de lo más ilusionante, de lo más creativo, de lo más interesante de cara a cualquier aficionado cadista acostumbrado a tragarse durante dos años seguidos unos bodrios de marca mayor. Sin duda, tener a García Pascual, Suso, Tabatatdze, Ontiveros, Ortuño y Álex y dos laterales con recorrido en el mismo equipo inicial es lo más cercano a poder decir que el once es híper ofensivo. Y no porque bajo estos jugadores se haga un juego de fábula, no, simplemente porque el perfil de todos ellos llama más a jugar al ataque que a defenderse.

Pero el equipo perdió. Y ya se sabe que perder trae consecuencias. Las primeras suelen recaer sobre el entrenador y su planteamiento; que si los cambios, que si las órdenes, que si esto, que si lo otro. Y, en efecto, mucho se ha hablado del once que sacó de inicio un entrenador al que se le puede considerar más conservador que creador, más de reacción que de acción.

A las sensaciones se le une, también, sus propias palabras. Como por ejemplo, las que dijo hace no mucho para comentar que su equipo no puede jugar como el Ceuta, que sale con el balón jugado desde atrás y hace de la posesión del balón su forma de ser. Pues bien, si se entiende lo que dice las preguntas saltan solas a la hora de ver su alineación del pasado lunes en la que dominaba claramente los jugadores de perfil tocón.

Sobra decir que la buena clasificación del Cádiz CF le da derecho y margen suficiente para hacer probaturas en sus equipos, máxime cuando la mayoría de sus jugadores están demostrando estar a la altura de las circunstancias. Además, y aquí quizás está la madre del cordero, ¿es posible que Garitano se sienta en la obligación jugando en casa de darle ese toque alegre y hasta cierto punto ácrata a su equipo con el fin de contentar a su afición?

Este sábado en Granada podrán disiparse varias dudas respecto a los cambios que pueda hacer el entrenador cadista, que a buen seguro no podrá contar con García Pascual. Por lo demás, habrá que ver qué hace, como reestructura el centro del campo e incluso el ataque si lo que quiere es guarecerse y taparse un poco más para que no sufra la que sigue siendo la línea más vulnerable, la defensa.

Así las cosas, es fácil imaginar que hombres como Diakité, Diarra o Climent vuelvan a tomar protagonismo con la idea de reforzar un centro del campo que sigue preocupando mucho a Garitano.

La derrota en casa ante el Burgos puede que le haya servido de aprendizaje a un entrenador que quiere agradar sin perder de vista la responsabilidad de que el equipo pase de sobrio a divertido para los demás.

