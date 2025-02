Fali se sigue inmolando y se borra

Fali sigue a lo suyo, mayormente continúa con su camino a la inmolación personal y a la par colectiva de sus compañeros. El jugador, al más puro estilo Guadiana, aparece y desaparece de los onces titulares y de los entrenamientos. Lo mismo está un día lesionado que le impide acabar un partido, que al siguiente está entrenando como si nada. Así es Fali, otrora aplaudido por su particular forma de ser, ahora criticado porque los hechos demuestran que se acabaron las risas.

En un mismo partido el zaguero puede volver a ser titular tras estar lesionado, hacer un penalti y de inmediato pedir el cambio por problemas físicos. El surrealismo que antes podía dejar sonrisas, por la buena marcha del equipo (nadie olvida que salió en ambulancia de Anoeta y al día siguiente como si nada), ahora se ha convertido en las lógicas críticas de un jugador que no da pie con bola.

Porque si el otro día cuando acabó el choque frente al Racing de Santander le dio por pegar un pelotazo con dirección a la grada de Carranza, lo ocurrido este miércoles en Eibar roza el expediente disciplinario por poco profesional.

Con tres partidos en seis días, que tu entrenador te guarde en el banquillo de cara a tenerte fresco y así poder rotar es comprensible. Lo anormal es que si tu técnico, Paco López, hace eso es para que el sábado, el choque de este fin de semana frente al Real Oviedo, estés disponible a no ser que no lo puedas estar por algún problema físico.

Pues Paco López no podrá contar con Fali de cara al duelo, importantísimo, del sábado frente al cuadro asturiano. Y no podrá disponer del valenciano no porque no esté bien físicamente sino porque el jugador se ha borrado de jugar este fin de semana. Así se puede explicar el hecho de que sabiendo que queda una tarjeta para cumplir ciclo de amonestaciones y tener una sanción, el jugador se ponga a protestar una jugada desde el banquillo y vea la amarilla.

La cara del personal era un poema al comprobar que en la tele salía el rótulo de 'se perderá el siguiente partido' cuando el colegiado enseñaba la amarilla a Fali. Tremendo.

El Cádiz tendrá por tanto cuatro ausencias seguras para el choque de este sábado. Los lesionados Roger y Álex, más los sancionados Fali y Alejo. Éste último no faltó, por desgracia, a su cita con las amarillas y la vio en una acción por protestas, si bien el vallisoletano llevaba el brazalete de capitán.

Así las cosas, el cuadro cadista tendrá bajas pero sobre todo una importante en defensa que obligará a Paco López a repetir centrales de cara al Oviedo. Glauder y Víctor Chust, que ha jugado ante el Racing y el Eibar, tendrá tambíen que ser de la partida frente al Oviedo, con la carga física que ello implica. Todo gracias a la incompetencia de un Fali Giménez que no está en su mejor momento en todos los sentidos.

Todo lo anterior podría tener una explicación con la situación que el valenciano está viviendo con el club. Las discrepancias en cuanto a su salario y su contrato persisten desde el descenso ya que la entidad entiende que debe cobrar una cantidad que el jugador niega.