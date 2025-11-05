España sub-17 tira de la cantera del Cádiz CF

El jugador de la cantera del Cádiz CF, Aitor García (23/06/2009), ha sido convocado por la selección Española Sub-17 para disputar dos partidos amistosos frente a la República Checa del 10 al 16 de noviembre en Pontevedra.

El guardameta formará parte de la expedición dirigida por Sergio García de la Fuente, se enfrentará a la selección de República Checa el 13 de octubre a las 17:00h en el Campo El Baltar (Pontevedra) y el 16 de noviembre a las 11:00h en el Campo Novo San Pedro (Villalonga).

Aitor García. CCF

El Cádiz CF transmite su más sincera enhorabuena al jugador y le desea mucha suerte en la concentración. Igualmente, el meta amarillo ha recibido este miércoles la felicitación de sus compañeros durante el entrenamiento matinal celebrado en las instalaciones deportivas del Rosal.

Formado en las categorías inferiores del Sevilla, fue en la categoría cadete cuando aceptó dar el paso a la cantera del Cádiz CF. En la presente temporada 2025-26 forma parte del Juvenil A en División de Honor. Además de ser el portero titular, es el menos goleado de la Liga con sólo cuatro tantos recibidos en ocho partidos. El Cádiz CF Juvenil ocupa la tercera posición con 16 puntos, dos menos que el Betis, líder con 18, y empatado con el Granada, segundo.