Escribá, obligado a disculparse por sus palabras en Cádiz

Había que forzar mucho, pero se ha vuelto a hacer. Las duras palabras de Fran Escribá el pasado domingo en la sala de prensa de Carranza contra su jugador Martin Hongla le han pasado factura a un entrenador que se ha visto, ante la desmesurada, exaltada y absurda marabunta de insultos, en la obligación de matizar sus palabras para que quienes vieron racismo en las mismas vean justificados sus ataques.

«La explicación del error la tiene que dar él. Ahora que va con Camerún que lo haga con ellos tres veces si le apetece, pero desde luego con nosotros que no lo vuelva a hacer», dijo enfadado Escribá para analizar la derrota de su equipo, que llegó como consecuencia de un error garrafal de su jugador Hongla, que cedió de forma negligente un balón que su portero Mariño no pudo controlar para satisfacción de Chris Ramos, que marcó a puerta vacía.

Pues bien. No había que ser muy ducho en la materia para imaginar que algún tarado vería tintes racistas en las palabras de un entrenador cabreado con el error de un jugador que, vaya por Dios, resulta que es internacional con Camerún.

«No necesitas ni 24 horas para arrepentirse. Vas a una rueda de prensa caliente, has perdido el partido por un error, aunque tenemos toda la segunda parte y no logramos marcar, pero vas muy caliente, hacemos 80 o 90 ruedas de prensa en todo el año y dices alguna frase que te sobra, es solo una frase que acusa a un jugador de un fallo grave», ha comentado Fran Escribá en Cope, donde aseguró que sus manifestaciones «fueron malinterpretadas».

El todavía entrenador granadinista también declaro que «la tristeza es que haya habido algún trastornado, porque no te cabe otra palabra, que pueda pensar que en esa frase hay algo que no sea una crítica futbolística. El que hace la interpretación normalmente es el que está enfermo de ese tipo de situaciones y afortunadamente los demás ese pensamiento no lo tenemos».

Para ser más claro aún, Escriba no dudó en decir que «si lo hubiese hecho Tsitaishvili, que se va con Georgia, hubiera dicho lo mismo». La sociedad es la que es y le toca dar un paso atrás con algo que no cree «que sea tan grave». Eso sí, admite que «debería haberlo evitado».

Lo cierto y verdad es que el Granada se aleja de los 'play off' de ascenso y su calentura por la derrota en casa le jugó una mala pasada dentro de un mundo donde es mejor callar que hablar cuando se está en público. «No hago ese tipo de declaraciones, pero nos ha pasado en varios partidos, todos hemos cometido errores graves que nos han costado puntos. El error de un compañero es un error de todos y cuando acertamos lo hacemos todos juntos, pero después del partido estás muy caliente y te sale ese comentario, pero darle más cuerda a eso es equivocarse, no cabe otra interpretación».

En cuanto a la reacción o no que pueda tener Hongla tras sus declaraciones no piensa que sea importante su interpretación. «No la necesita, ya me conoce, sería ridículo. Pero lo que sí que hablaremos no sólo con él, con todos, es el tema futbolístico de los errores que estamos cometiendo que nos están haciendo perder muchos puntos en la situación en la que estamos, en la que los necesitamos», repite un técnico que esta temporada ha visto como no es el primer partido que se le escapa al Granada por errores individuales de bulto.

Sobre el mismo tema de la polémica, Escriba insiste en que «también tenemos la piel demasiado fina. A veces los jugadores también lo hacen, de una forma u otra, y también se equivocan, no es lo acertado».