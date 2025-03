Eder Sarabia ataca al Cádiz CF: «No han propuesto nada, más que fingir, engañar y perder tiempo»

El tanto de Yago Santiago en el tiempo de añadido regalaba la explosiva alegría a los aficionados ilicitanos presentes en el Martínez Valero. El Elche de Eder Sarabia, por detrás en el marcador desde el minuto 8, había logrado darle la vuelta al electrónico y, de paso, sentenciar a Paco López como entrenador del conjunto amarillo. Una nueva derrota del Cádiz CF ante un equipo que, lejos de ser dominador absoluto, jamás le perdió la cara a la cita y acosó de forma constante el área defendida por David Gil.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, reconocía en rueda de prensa que sus jugadores no hicieron un buen partido. Los errores condenaron a los locales, que aún así lograron llevarse los tres puntos. «Cuando estás bien se generan cosas y no pasan por casualidad. Hemos ganado merecidamente, no hemos estado fluidos, precipitados, nos hemos contagiado de lo que han propuesto con esa expulsión que ha condicionado el partido», explicaba el entrenador, que ya comenzaba a deslizar su llamativa opinión del equipo que, todavía, dirigía Paco López.

Y es que Sarabia fue muy tajante al hablar de lo mostrado por el Cádiz CF en el Martínez Valero. «No han propuesto nada, más que fingir, engañar, perder tiempo y no es fácil porque va al límite. En el descanso hemos hablado eso, enfocarnos en el fútbol», comentaba un entrenador que nunca ha destacado por su elegancia y respeto.

Por último, elogiaba el triunfo porque «ganar cuando no hemos estado bien también es de equipo grande. Hemos dicho que en el descanso íbamos a remontar, estábamos convencido. Contento por un lado y exigente por otro porque tendríamos que haber hecho mejor las cosas«, finalizaba el entrenador del Elche CF tras vencer al Cádiz CF