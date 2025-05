Dura autocrítica en Granada a diferencia de lo habitual en Cádiz

No está siendo una temporada fácil para ninguno de los tres equipos andaluces que bajaron el año pasado de Primera, especialmente para el Cádiz CF, el peor de los tres con gran diferencia porque el Almería, a pesar de su derrota el pasado viernes en Carranza, sigue ocupando la sexta plaza con tres puntos de distancia del séptimo, que precisamente es el Granada, que este reciente lunes caía en su estadio 0-2 ante el Eibar, un resultado que ha llevado a uno de los jugadores importantes del vestuario a hablar en plata.

Así, Gonzalo Villar, manifestó que el Granada fue «un puto desastre» ante los vascos y en casa y que ahora no queda otra que «tragar mierda y pedir perdón». «Estamos muy jodidos. Es un palo inesperado para todos y dimos una versión impropia en casa, fuimos un desastre», indicó ante los medios sin filtro alguno.

«Es un palo muy grande y hay que ser autocríticos. Son los partidos que tenemos que sacar y no lo hacemos. Ahora tenemos que tragar mierda y pedir perdón a la gente. Fue un puto desastre tanto con empate a cero como cuando íbamos perdiendo», redondeó.

Además, explicó que los cambios tácticos de Fran Escribá no calaron bien en el equipo. «Hemos intentado un nuevo sistema que los jugadores no hemos entendido bien dentro del campo. La primera parte ha sido un correcalles. En la segunda parte hemos intentado cambiar pero nada. Nos costaba muchísimo robar balones y dudábamos si saltar a la presión porque nos encontraban la espalda», destacó Villar, que se siente «muy hundido» aunque siga «creyendo en el equipo» y las opciones de 'play off' no se hayan evaporado definitivamente.

Eso sí, van a tener que ir a por el pleno de victorias. «Sacar los nueve puntos que quedan en juego para ver dónde nos deja la tabla. Tenemos que hacer autocrítica y esperamos meternos en la promoción a pesar de la montaña rusa de temporada que llevamos», finalizó el centrocampista rojiblanco.

Como se ve, y a pesar de que el Granada aún mantiene esperanzas, la dureza de las palabras de Gonzalo Villar contrastan con la alegría desmesurada que los jugadores del Cádiz CF experimentaron el pasado viernes tras ganar al Almería sin poder oficializar siquiera aún la permanencia. De hecho, hace no mucho Víctor Chust reconoció que a comienzos de temporada el presidente Vizcaíno puso como objetivo la permanencia.