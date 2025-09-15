Suscríbete a
Málaga - Cádiz

Dos días de descanso antes de planificar el asalto a La Rosaleda

El equipo de Garitano volverá al trabajo este martes antes de medirse el próximo fin de semana al Málaga

El Cádiz CF sumó los tres puntos ante el Eibar.
El Cádiz CF sumó los tres puntos ante el Eibar. nacho frade

C. A.

Cádiz

El Cádiz CF comienza una nueva semana de entrenamientos aunque lo hace con descanso después de un fin de semana que ha dejado los tres puntos gracias al gol de Suso. Será este martes cuando el equipo de Gaizka Garitano empiece a preparar el encuentro del próximo domingo ante el Málaga CF a las 18:30 horas en el estadio de La Rosaleda.

La planificación consta de 4 sesiones matinales en la Ciudad Deportiva de El Rosal:

Lunes: Descanso.

Martes: Descanso.

Miércoles: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Jueves: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Viernes: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Sábado: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Domingo: Málaga CF - Cádiz C. F. (18:30h, Jornada 6 de LaLiga).

