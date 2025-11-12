El Director del Cádiz - Valladolid señala a las Brigadas Amarillas

El colegiado balear Bestard Servera dejó a más de un cadista muy enfadado el pasado domingo y después de ver cómo no se cansaba de amonestar a jugadores del Cádiz, con su entrenador a la cabeza por protestar, mientras que enseñaba solo una tarjeta amarilla, y en el descuento, a un futbolista del Valladolid. Antes también había encendido la grada anulando un gol a Tabatadze por fuera de juego posicional de Álvaro García Pascual.

Pues bien, pasados unos días, el Cádiz - Valladolid sigue provocando malestar en el cadismo, que ha visto como recientemente el Director de Partido que trabaja para LaLiga ha censurado la actitud de algunos aficionados del conjunto local en un encuentro, además, en el que también el colegiado tuvo que llamar al orden por la megafonía para que no se tirasen al terreno de juego más papeles en forma de avión, además de algún que otro que bien podría simular una pequeña estaca.

En su escrito, el Director de Partido de turno -una figura que LaLiga tiene en cada encuentro de la jornada para controlar que todo funcione según los protocolos y avise de cualquier alteración del mismo- constata los insultos que recibió el excadista Iván Alejo, que en todo momento aguantó el genio y no se encaró ni contestó al público de ninguna manera. En su documento, el citado Director de Partido escribe lo siguiente: «En el minuto 44 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en fondo sur, grada baja central, pertenecientes al grupo de animación local Brigadas Amarillas, liderados por un integrante con micrófono, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, cinco segundos el cántico 'Iván Alejo, hijo de puta, Brigadas te saluda'.

Asimimso, LALIGA subraya en todo momento que dichos cánticos tan desagradables se centraron únicamente en dicha grada ya que la corrección fue la nota predominante en todas las gradas, donde sí se pudieron escuchar pitos, que no insultos. Además, el Director apunta que tan pronto se escucharon los insultos contra Alejo, desde el club anfitrión se comenzó a llamar a la no violencia a través del videomarcador.

Alejado del ruido, el propio Iván Alejo recordó a la que fue su afición y publicó un tuit en la red social X en la que se quedaba con lo mejor obviando a quienes no le desean lo mejor en el campo.

Siempre es especial volver a la que considero mi casa, y feliz de reencontrarme con los MÍOS.

Mucha suerte @Cadiz_CF en lo que queda de temporada

💜

+1 pic.twitter.com/UEvqyVP5St — Ivan Alejo (@ivanalejo7) November 10, 2025

Algunos tuiteros respondieron a Iván Alejo haciéndole ver lo que el futbolista ya no quiere ver mucho porque, entre otras, no le debe importar mucho por la lógica sensatez de no entenderse con quien no quiere entender.

La afición antifascista del Cádiz tuvo un mensaje para ti: "Por un Cádiz revolucionario, Iván Alejo fuera del estadio". https://t.co/08LylYwUOI pic.twitter.com/IJ2LIxNn9g — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 10, 2025

Desde luego, así está el patio, de lo más infantil. Como dirían los sabios con silbato de las canchas de futbito allá por los 80: 'jueguen, jueguen...'