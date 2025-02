Diakhaby: «Cuando pasó mi caso de racismo, LaLiga protegió a un jugador»

Mouctar Diakhaby ha vuelto a los terrenos de juego después de diez meses de inactividad debido a una grave lesión. El central del Valencia lleva dos victorias en los tres encuentros que ha disputado y en el último de ellos ha marcado uno de los goles de la victoria de su equipo. Fue en el último y reciente encuentro ante el Leganés.

Este jueves Diakhaby aprovechó su comparecencia de vuelta y habló de los casos de racismo que se han vivido en LaLiga, denunciando que Juan Cala fue racista hacia él.

«Yo sentí que cuando pasó mi caso de racismo, LaLiga no actuó como debería de hacerlo, pero cuando fueron otras personas sí que investigan y se meten más. El presidente de LaLiga no sale a decir que entendí mal... Es más, quiero ser claro, en mi caso LaLiga protegió a un jugador (Juan Cala)», señaló visiblemente molesto Diakhaby.

Por esa razón el central del equipo valencianista no quiso posar con la pancarta de LaLiga cuando Vinicius sufrió un caso de racismo. «El presidente de LaLiga dijo que yo me confundí. No se trató por igual y por eso no quise posar». Ahora bien, Diakhaby matizó: «Me parece bien que la competición ahora sí actúe de esta forma».

| Vídeo @DepCOPEValencia | 🦇



💥DIAKHABY habla sobre el caso de RACISMO que vivió con Cala en 2021



😠 “@LaLiga no actuó como debería hacerlo. Con otras personas si investigan más. Voy a ser claro: LaLiga le defendió. LaLiga protegió a un jugador” pic.twitter.com/GqgvzEYWb4 — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) February 13, 2025

«Mi caso y el de Vinicius son diferentes»

Por último, Diakhaby apostilló: «No me molestó que se generara mucho ruido con el caso de Vinicius, cada caso es diferente. Cuando pasan cosas hay que decir cómo pasan. Para mí, los dos casos, lo de Vinicius y lo mío, no son lo mismo. Diferentes épocas y en diferentes lugares, pero hay una diferencia: hacia él fue un aficionado y en mi caso un jugador. Fue completamente diferente», insistió el central.

De una u otra manera, Diakhaby no se olvida de aquel incidente con Cala en el año 2021.