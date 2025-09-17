Derbi de alto riesgo en La Rosaleda con aroma a los 90

Como era previsible, la sexta jornada de Segunda División traerá consigo el derbi andaluz entre Málaga CF y Cádiz CF, que se verán las caras en La Rosaleda en un enfrentamiento que abre al recuerdo a aquella mítica promoción de permanencia de principios de los 90 en Primera que dejó a los amarillos en la máxima categoría tras una tanda de penaltis de infarto.

En las últimas horas se ha confirmado que el partido ha sido catalogado como un Málaga – Cádiz de alto riesgo, una decisión que ha generado cierta sorpresa en la capital de la Costa del Sol, ya que afortunadamente los últimos enfrentamientos entre ambos equipos de la misma región se han celebrado sin incidentes.

Sin embargo, el pasado sigue siendo recordado por las fuerzas del orden público que no olvidan, entre otros, esa misma promoción de ascenso (para los malagueños) y de permanencia (para los gaditanos) en la que se dieron altercados tanto en el encuentro de ida disputado entre semana en La Rosaleda (1-0 para los locales) y el definitivo en el Ramón de Carranza (1-0, con gol de Jose) y que llevó al encuentro a los once metros antes mencionados.

No fueron los únicos incidentes aquellos en los que se vieron envueltos seguidores de un equipo y otro, con especial hincapié en los grupos ultras Brigadas Amarillas y Frente Bokerón, de ideologías políticas muy distintas. Y es que años después, con los dos clubes (el Málaga CF de reciente creación tras la liquidación del CD Málaga, que comenzó a irse al pozo de la desaparición tras aquella misma tanda de penaltis y la transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas) en el grupo IV de la extinta Segunda División B se dieron no pocos enfrentamientos entre las hinchadas de dos históricos del fútbol español que pagaban sus pecados en el lodo de la ya desaparecida categoría.

Con la esperanza de que esos revuelos callejeros, y algunos dentro de los estadios, hayan pasado definitivamente a la historia, el Málaga ha enviado a Cádiz 500 entradas para que este domingo se viva la fiesta del fútbol que suele vivirse en los últimos enfrentamientos entre vecinos.

Además, y según informa el club de Martiricos, ya se han vendido en torno a 2.500 localidades adicionales para este derbi, una cifra a la que se sumará el masivo respaldo de sus abonados, que temporada tras temporada convierten La Rosaleda en una de las plazas más fieles y ruidosas de la categoría tras su ascenso de hace dos años a Segunda División que, como no puede ser de otra manera, ha revitalizado el malaguismo en una ciudad que andaba deprimida tras muchos años fuera del fútbol profesional.

Y es que ahora mismo La Rosaleda es el estadio que más aficionados mete en su estadio cada jornada como local demostrando el tirón del equipo de Sergio Pellicer.

Así pues, todo debe estar preparado para que este Málaga - Cádiz sea la misma fiesta que fue el año pasado tanto en un estadio como en otro, donde el buen ambiente reinó en todo momento. Por tanto, y con permiso de los ultras más persistentes y trasnochados, solo queda disfrutar del partido.