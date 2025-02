David Gil: «Espero que esto sea el inicio de una buena racha»

Tercera portería a cero de la temporada para el Cádiz CF. El Córdoba lo intentó de muchas formas, pero bajo palos estaba un David Gil que realizó dos paradas de muy alto nivel para allanar el camino hacia la victoria de los amarillos ante el cuadro que dirige Iván Ania. La primera de ellas en la primera mitad, reaccionando tras un centro potente al palo largo y mostrando buenos reflejos para sacar sobre la línea el remate de Carracedo. La segunda, evitando dar alas a los visitantes protagonizando una buena parada ante un disparo cercano de Nikolay.

Una buena actuación de un guardameta que apareció cuando debía aparecer. Una tercera portería a cero, la segunda en casa de forma consecutiva, que debe dar confianza al entramado defensivo, pero no puede evitar analizar los errores cometidos, ya que el Córdoba gozó de muchas y muy claras ocasiones para haber creado más peligro a los amarillos. Tras el choque, el getafense atendió a los medios oficiales del club. «Mucha alegría, es obvio que no veníamos de ganar y mucha alegría de hacerlo en casa y de la manera en la que lo hemos hecho. Esto es lo que queremos ser y lo que creo que somos, pero no nos han acompañado los resultados. Qué mejor manera de hacerlo aquí y con portería a cero».

Acerca de la labor defensiva, David Gil manifestaba que «el equipo se construye desde atrás, desde una buena defensa y mantener la portería a cero y, desde ahí, mínimo el empate se puede sacar. Hemos estado acertado atrás, casi no nos han hecho ocasiones, a excepción de dos o tres difíciles que hemos podido sacar y, obviamente, muy contentos por la victoria y la portería a cero. Espero que esto sea el inicio de una buena racha«.

Por último, el portero del Cádiz CF deseaba que «esto sea el punto de inflexión y que mínimo en casa saquemos el máximo número de puntos posibles, que si queremos optar a más, es donde nos tenemos que hacer fuertes«.