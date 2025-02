¿Quiénes componen Nomadar, la nueva filial del Cádiz CF para cotizar en bolsa?

Si uno se da una vueltecita por la página web de Nomadar podrá conocer los rostros de los directivos que componen la nueva filial del Cádiz CF para cotizar en bolsa y, según Manuel Vizcaíno, «permitirá al club incrementar el límite salarial sin depender exclusivamente de los ingresos por televisión o abonados».

Al frente de esta entidad se encuentra el vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras, que aparece en la cúspide del equipo directivo como CEO acompañado por el CFO, Carlos Lacave, y el CCIRO, Joaquín Martín Perles.

Según información que recoge la web de esta filial del Cádiz CF, Contreras Rafael Contreras ha sido CEO y Copresidente de la junta directiva de Nomadar desde diciembre de 2024. Desde marzo de 2021, ha sido Vicepresidente Ejecutivo del Cádiz CF y, desde octubre de 2021, Vicepresidente de su junta directiva. Cofundó Humanox, una empresa de tecnología deportiva, en marzo de 2020, donde fue CEO hasta marzo de 2021 y Presidente hasta octubre de 2022. En agosto de 2011, fundó Airtificial (anteriormente Carbures), una empresa cotizada especializada en la integración de inteligencia artificial con estructuras inteligentes y robótica colaborativa. Fue CEO de Airtificial de 2011 a 2018 y Presidente hasta 2020. Además, cofundó Muving en 2016, donde fue Presidente hasta 2020. En 2016, también cofundó Skully, una empresa de tecnología deportiva con sede en Atlanta, y en 2014 fundó Torrot, integrándola en el ecosistema de Muving. Fue miembro de la junta directiva de Bionaturis (2005-2017) y de Airtificial (2012-2020). El Sr. Contreras tiene un doctorado en Ciencias Sociales y una licenciatura en Economía por la Universidad de Cádiz. Además, posee dos doctorados de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, un máster en Consultoría Estratégica por la Universidad de Bolonia y completó un programa ejecutivo en liderazgo y tecnología en el MIT.

Por su parte, Carlos Lacave ha sido Director Financiero (CFO) de Nomadar desde diciembre de 2023. Aporta una amplia experiencia financiera y visión estratégica en diversos sectores. Antes de unirse a Nomadar, fue Director General en Passivalia y TeamClima Ventures (2014-2023), liderando proyectos de construcción y eficiencia energética en el sur de Europa, logrando ahorros energéticos superiores al 90%. También ha trabajado en instituciones financieras como Citigroup Global Transactions Services, donde se enfocó en crecimiento de ingresos en la región EMEA y expansión en los sectores de FinTech y procesamiento de pagos, así como en Banco Santander y MoneyMate. Lacave tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, un diploma en Administración de Empresas por la Vrije Universiteit Van Brussel y un MBA por IESE Business School en Barcelona.

Por último, Joaquín Martín Perles ha sido Chief Communications and Investor Relations Officer (CCIRO) de Nomadar desde septiembre de 2023. De abril de 2020 a agosto de 2023, fue Director de Comunicación, Marketing y Relaciones con Inversores en Humanox, donde lideró la estrategia de comunicación y la relación con inversores, obteniendo premios internacionales de instituciones como la UEFA y City Group. De febrero de 2019 a febrero de 2020, fue Chief Marketing Officer en Skully, una empresa de tecnología deportiva con sede en Atlanta. Anteriormente, fue Director de Comunicación y Relaciones con Inversores en Airtificial y Director de Organización y Modelos de Competencia en Carbures. Martín tiene una licenciatura en Filosofía, un máster en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad de Cádiz, un Executive Certificate en Innovación del MIT, un máster en Comercio Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, un máster en Innovación por la Escuela de Organización Industrial y un máster en Liderazgo y Estrategia por IE Business School. Es miembro de la Public Relations Society of America. Además, Joaquín Perles, aunque no lo ofrezca la información de la entidad, también es conocido por su faceta como actor ya que hizo una serie recientemente para el cadismo.

El Consejo de Administración

Tras el equipo directivo aparece al frente del consejo de administración Rafael Contreras y Manuel Vizcaíno, del que la web recoge el siguiente currículum: Ha sido Copresidente de la junta directiva desde diciembre de 2024. Es presidente del Cádiz CF desde julio de 2014. Anteriormente, fue Subdirector General de Organización y Gestión en el Sevilla FC desde febrero de 2003 hasta julio de 2014. También ha trabajado como consultor para La Liga (abril de 2014 – julio de 2015) y para la Real Federación Española de Tenis (julio de 2014 – marzo de 2015). Entre 2000 y 2003, ocupó el cargo de Director de Marketing y Expansión en Seditel Idea. Antes de eso, fue Director Regional de Heinz Ibérica y delegado de cuentas clave en Ufesa. El Sr. Vizcaíno obtuvo un diploma en Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla y grados en Administración de Empresas y Derecho por la Universitat Abat Oliba CEU. Además, posee un máster en Gestión de Entidades Deportivas por la Universidad de Sevilla y un máster en Asesoría Fiscal y Tributación por CEREM.

Junto a los dirigentes cadistas estarán también los siguientes empresarios formando parte del consejo.

Peter Moore es miembro de la junta directiva desde diciembre de 2024. Es un ejecutivo global con más de treinta años de experiencia en marcas de consumo, tecnología, ventas, marketing, desarrollo de productos y operaciones. En 2022, cofundó Santa Barbara Sky FC, un club de fútbol profesional de la USL. De 2021 a enero de 2023, fue Vicepresidente Senior y Gerente General de Deportes y Entretenimiento en Vivo en Unity Technologies (NYSE: U). De 2017 a 2020, fue CEO del Liverpool Football Club. Antes de su etapa en Liverpool, ocupó cargos ejecutivos en empresas del sector del entretenimiento y los videojuegos como Electronic Arts (NASDAQ: EA), Microsoft (NASDAQ: MSFT), Sega y Reebok. El Sr. Moore posee una maestría de California State University, Long Beach, y una licenciatura de Madeley College.

Javier Sánchez Rojas es miembro de la junta directiva desde diciembre de 2024. Fue Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz desde enero de 2013 hasta octubre de 2021. Desde 2013, preside la Cámara de Comercio de Jerez y, desde 2019, lidera el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Además, fue miembro del comité ejecutivo de CEPYME (2014-2017). De 1987 a 2013, ocupó el cargo de Secretario General de la Confederación de Empresarios de Cádiz, desempeñando también el rol de Vicepresidente Ejecutivo y participando en diversas mesas de negociación con sindicatos y administraciones gubernamentales. Fue Vicepresidente Territorial de la Confederación de Empresarios de Andalucía (2014-2024). Entre los cargos que ha ocupado en juntas directivas destacan la presidencia del Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) Bahía de Cádiz (2004-2010), la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y Airtificial (2018-presente). También ha sido representante estatal en el Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. El Sr. Sánchez posee un diploma en Relaciones Laborales por la Escuela Social de Granada y una licenciatura en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha completado un programa de liderazgo ejecutivo en el Instituto Internacional San Telmo.

Antonio G. Lobón es miembro de la junta directiva desde diciembre de 2024. Es un profesional con amplia experiencia en fiscalidad internacional, especializado en tributación corporativa y transacciones transfronterizas. Desde 2004, ha sido el coordinador fiscal de la línea de negocio de banca y finanzas en Iberoamérica con sede en Nueva York. Anteriormente, fue socio responsable de servicios legales para Latinoamérica en KLegal (1999-2004). Inició su carrera en KPMG España en 1978 y fue promovido a socio en 1987. Entre 1986 y 1990, dirigió el departamento de fiscalidad y legal de KPMG en Barcelona. En 1991, asumió la coordinación fiscal del área de banca y finanzas de KPMG en España. El Sr. Lobón tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y un Máster en Derecho Tributario por la Universidad de Deusto, Bilbao. Además, es Contador Público Certificado en España (CPA) y miembro del Colegio de Abogados de Madrid y del Instituto Español de Censores Jurados de Cuentas.