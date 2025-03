Chris Ramos y el penalti del triunfo: «Soy cadista, los tengo bien puestos»

A pesar de ser el segundo máximo goleador del Cádiz y uno de los grandes agitadores ofensivos amarillos, Chris Ramos había desaparecido de las alineaciones de Paco López en las últimas semanas. De hecho, Gaizka Garitano colocó a Roger Martí en su primer once como nuevo técnico, dándole continuidad al de Torrent. Sin embargo, tenía que ser Chris quien se convirtiera en el héroe de la tarde para el cadismo anotando el tanto de una victoria tan necesitada como esperanzadora para el futuro.

Y es que la afición confía en el giro de timón con la llegada de Garitano. Las primeras nociones del vasco fueron visibles y notables desde el minuto uno, confeccionando un equipo mucho más ordenado y sólido defensivamente. Pero las victorias se consiguen anotando, y ahí apareció Chris Ramos. El gaditano, que nada más salir a la hora de partido desperdició una clara oportunidad tras un buen pase de Ontiveros, se fabricó en el minuto 89 un penalti de fe. Superó a Álvaro Rodríguez y el defensor, dentro del área, derribó al delantero. Parecía que iba a ser Ontiveros el lanzador, pero nada de eso. Chris quería completar su proeza provocando el éxtasis en el feudo amarillo.

«Soy cadista, los tengo bien puestos. Venía de una racha que no estaba siendo muy buena y con el penalti me llevo una alegría de haber ayudado al equipo a conseguir los tres puntos«, manifestaba el delantero, que reconocía que »creo que tiro bien los penaltis, lo que pasa que hay muchos lanzadores en el equipo. Llevo cinco penaltis provocados y creo que ya llegó la hora de tirar uno. Se lo pedí a Ontiveros, con el que me llevo genial, y muy contento de haber dado el gol de la victoria«.

Chris, que venía de unas semanas difíciles por su falta de minutos, asume el rol que le asignen. «Empecé jugando de inicio, hoy me ha tocado salir de otro rol. He salido desde el banquillo y he intentado ayudar al equipo con lo que mejor sé hacer: ir al espacio y el juego aéreo». Por último, hablaba acerca del cambio en el banquillo. «Siempre que hay cambios intentamos coger las ideas rápidas del míster. Han sido pocos días de entrenamiento pero creo que hoy se ha visto un ápice de lo que queremos. Tenemos una gran plantilla, sobre todo en la zona de ataque«, finalizaba.

