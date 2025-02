Chris Ramos y Marco, una amistad insuperable entre 'bros'

El Cádiz CF era protagonista este lunes en 'El Día Después' y lo era por una historia verdaderamente emotiva, de las que erizan la piel.

Marco, un niño gaditano de nueve años de edad, y Chris Ramos, delantero del Cádiz CF, se habían convertido en íntimos amigos. El ídolo del pequeño aficionado cadista pasaba de la noche a la mañana a ser su gran apoyo. Y había un motivo de peso: luchar contra una enfermedad principalmente que afecta a los niños.

La historia es la siguiente: «Me llamo Marco, tengo nueve años. Soy de aquí, de Cádiz. Tengo un linfoma linfoblástico, que es un tipo de cáncer infantil y Chris Ramos es mi 'bro' y mi mejor amigo».

Nani, madre de Marco, lo recuerda así: «Tenía un diagnóstico de sospecha de un tipo de cáncer hematológico. Cambió su vida por completo porque Marco es extrovertido, simpático, muy feliz y desde ese momento tenemos que aislarnos».

Fran , padre de Marco, rememora como a finales del año 2023 cambió todo tras lo que parecía una intervención sencilla. «Los inicios fueron muy duros y ahora mismo estamos en una situación estable». Al tiempo que apostilla: «Tuvimos que quitarle un año de su vida, de socialización y estar con sus amigos, de hacer actividad física... Introducirlo después es difícil», apostilla.

La llegada de un ídolo

Pero entonces hubo un giro en esta historia. «Toda la oscuridad que en ese momento había en nuestra vida se ilumina con la llegada de Chris», relata Nani. Y es que unos amigos ponen a Marco en común con el delantero gaditano del Cádiz CF.

El pequeño Marco había tenido que dejar el colegio y toda su actividad normal en un niño de su edad. Ahí aparece Chris Ramos, que envía un vídeo a Marco. «Toda la fuerza y todo el ánimo del mundo por esta situación que estás pasando», apunta el delantero en la imagen que le envía al niño.

Chris Ramos, delantero del Cádiz CF. ARABA PRESS

Fue una primera toma de contacto, ya que ahí empezó una amistad inolvidable. «La reacción por vídeo se la pasó mi madre a la madre de Chris, y la madre de Chris a Chris. Él me quiso conocer», señala Marco. Y recuerda aquel momento como si fuese ayer: «Cuando vino a mi casa, yo no me lo creía. No sabía si estaba en un sueño, si estaba dormido o despierto. Ese día jugamos al FIFA, nos conocimos y hablamos. También jugamos a algún juego de mesa».

Aquella fue la primera visita, pero no la última. Chris Ramos nunca se olvidó de Marco. Es más, lo convirtió en una parte fundamental en su vida. «Íbamos al garaje y con los conos hacíamos porterías, retos...», asegura Marco, quien añade: «Algunas veces me han tenido que poner tratamientos, hacer una analítica... Y él ha venido a verme al hospital».

«Creo que mi abuelo me puso a Marco en el camino»

«No me lo pensé dos veces. Fue una conexión, algo mágico. Él quería hacer todo en la primera tarde que pasamos juntos, enseñarme todo, hablarme de todo... Le dije que tenía todo el tiempo del mundo», afirma el delantero del Cádiz CF.

«Obviamente sabes que habrá momentos en los que no lo pasarás bien, ya que no es plato de buen gusto ver cómo un niño tan pequeño tiene que pasar por ese tipo de cosas», continúa Chris Ramos, quien ha acompañado muchas veces a Marco en el hospital.

Y le encuentra un sentido especial a toda esta enorme historia de amistad: «Mi abuelo, que para mí es la persona más especial que tengo en la vida, falleció un mes antes de conocer a Marco. Creo que mi abuelo me lo puso en el camino. La relación que tenía con él y las cosas que hacía con él, muchas veces las veo plasmadas con Marco».

Por eso ahora Marco y su familia son parte de él en el Estadio. «Siempre estoy atento a ver si han llegado ya, si están ahí. Veo a mi madre, mi familia, mis amigos y mi ojito derecho está preparado para Marco», aclara.

Chris Ramos celebra su gol en Santander. ARABA PRESS

«El día que nos conocimos me dijo que eligiera como dedicármelo. Le dije que me lo dedicara haciéndome una m», señala Marco al hablar sobre los goles que marca su ídolo y amigo.

Porque «es lo más similar a un hermano que puedo tener. Es una de mis prioridades en la vida».

Grabado a fuego

«No soy capaz de contar con palabras todo lo que realmente ha supuesto la llegada de Chris a nuestra vida», apunta emocionada Nani.

«A Marco le costaba trabajo hacer cualquier cosa cuando salía a la calle, pero con Chris corría, saltaba...», relata Fran.

«Somos 'bros'. Es como si fuéramos hermanos, pues lo mismo. No es como si fuéramos, es que somos hermanos», asegura Marco.

A fin de cuentas, «me ha ayudado de muchas maneras. Psicológicamente, jugando conmigo, hablando conmigo... Cosas de 'bros'».

Así es Chris Ramos, algo más que un delantero.