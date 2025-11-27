Chicago devuelve a Kouamé

«El Cádiz CF y el Chicago Fire FC han alcanzado un acuerdo para la cesión de Rominigue Kouamé hasta final de temporada. La operación contempla una opción de compra por parte del club de la MLS». De esta manera tan fría y escueta el club amarillo comunicaba el 24 de enero de 2025 a su afición que el centrocampista maliense hacía las maletas para buscar suerte en la Major League Soccer de Estados Unidos de América.

Pues bien, la temporada ha terminado en el país que este verano acogerá buena parte del Mundial 2026 y el conjunto del estado de Illinois ha decidido devolverlo tal como le llegó. Y lo ha expresado con otro comunicado, el siguiente:

«Chicago anuncia que el préstamo del mediocampista Rominigue Kouamé vence a finales de año y el Club ha rechazado la opción de hacer permanente su transferencia». Como se ve, también muy frío y escueto.

'Romi' está vuelta. Malo. O no. O sí. Sí, sí, sí, va a ser que sí. Fijo.

Actos de indisciplina

Como es fácil de pensar, Kouamé no ha desatado pasiones en el país estadounidense, por lo que todo indica que volverá al Cádiz CF, al menos, hasta que no se le encuentre un nuevo alojamiento ya que cuando cruzó el charco Garitano ya era el técnico del conjunto amarillo y no se le vio muy entusiasmado por contar con un futbolista que llegó al club gaditano procedente del Troyes francés tras pagarse 2,5 millones de euros en verano de 2023.

La apuesta no ha sido, o no está siendo, muy buena dado los pobres resultados que ha cosechado el africano, que nunca se adaptó al día a día en El Rosal ni hizo nada en absoluto por conseguirlo. De hecho, de nada sirvió una agria conversación que el jugador mantuvo con el presidente Manuel Vizcaíno durante un entrenamiento en el que el dirigente le exigió más profesionalidad. Antes, también tuvo no pocas discusiones con Juanjo Lorenzo, ayudante de Juan Cala en la secretaría técnica del club. Más que palabras fue lo que tuvo con el excadista Tomás Alarcón, con el que se enfrentó a puñetazos en un entrenamiento. Como se ve, todo mal, muy mal.

Lógicamente, y con este plan, los planes del Cádiz CF son inciertos aunque el escenario que se presenta nada más que se ven tres salidas. Por un lado, convencer a un escéptico entrenador que ya conoció, buscarle una salida, bien sea bajo un traspaso o una nueva cesión, o, por último, rescindirle el contrato tal y como se ha hecho con otros excompañeros suyos como Rubén Sobrino o Rubén Alcaraz, entre otros.