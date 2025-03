¿Cambiaría Bruno García la Copa del Athletic por la permanencia del Cádiz CF?

El pasado 6 de abril la afición del Athletic Club de Bilbao celebraba el título de Copa del Rey tras vencer al Mallorca en la tanda de penaltis. En la ciudad vizcaína miles de seguidores salían a las calles para festejar el fin de una sequía copera que duraba cuarenta años. En la otra punta de España, en el Estadio de la Cartuja, otros miles de aficionados vibraron con el lanzamiento definitivo de Berenguer. Uno de ellos era el alcalde de Cádiz, Bruno García, reconocido hincha de los leones.

De hecho, tras el final feliz y desde la capital andaluza, el político popular compartía en redes sociales el siguiente mensaje. «Siempre hay que luchar hasta el final. Había vivido intensamente cinco finales hasta la de ayer, todas las perdimos. Alguna vez pensé que nunca vería a mi equipo ganar una copa pero me podía más la esperanza y el amor a mi equipo. Cumplo hoy un sueño de la infancia forjado por mis conversaciones con mi bisabuela Marichu. Hoy me acuerdo de ella, y de todas las personas que me acompañaron en este camino. Gracias a todas ellas. Gracias Athletic Club«.

Una pasión que el alcalde nunca ha escondido, además de ser un futbolero de pro. Sin embargo, Bruno García fue puesto en un divertido compromiso cuando fue preguntado en Radio MARCA Cádiz si cambiaría la Copa del Rey del Athletic Club por la permanencia del Cádiz CF. «Tela de difícil», contestaba inmediatamente.

En primer lugar, puso un poco de contexto al origen de su pasión por los leones. «Mi madre es de Bilbao, mi abuela es de Bilbao y mi bisabuela es de Bilbao, y yo soy del Athletic de Bilbao, no lo puedo evitar. Además, lo he pasado mal muchas veces. Este año afortunadamente ha salido». Aunque reconocía que «por otro lado, soy cadista y muero por el Cádiz. He ido a muchos partidos«.

Sin duda, una cuestión de complicada respuesta cuando de por medio está la pasión por un club. Por lo tanto, el alcalde regateó la pregunta hábilmente. «Voy a contestar esto de la siguiente manera. Si me dejaran jugar en alguno de los dos, me quedo con el que me deje jugar«, respondía entre risas.

Posteriormente, el alcalde profundizaba en su contestación, siempre en un tono jocoso y distendido. «Elijo al que me deje jugar. He tenido la suerte de jugar en el Carranza algunos partidos. Como lateral derecho soy lamentable, y soy portero porque no me dejan jugar. De portero algunas veces me dan el cara y la paro sin querer. Esto del Athletic o el Cádiz... me quedo con el que me deje jugar«, zanjaba Bruno García. Ahora está por ver si Manuel Vizcaíno o Jon Uriarte contemplan la posibilidad de incorporar al regidor gaditano de cara a la próxima temporada para reforzar la portería.