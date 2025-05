La caída a los infiernos de la 'Samp', equipo que disputó dos veces el Trofeo Carranza

La Sampdoria jugará en la Serie C, la tercera categoría del fútbol italiano, por primera vez en su historia. El histórico club genovés no pudo pasar del empate ante el Juve Stabia (0-0) y vuelve a descender de categoría. Lo hace junto a Cittadella y Cosenza. Estaba obligada a ganar y no lo hizo, desperdiciando alguna que otra ocasión clamorosa durante el encuentro liguero.

Otro fracaso que llega después de bajar a la Serie B, segunda categoría del balompié trasalpino, hace ahora dos años. Otro descalabro más de un equipo que dejará huérfano el 'Derbi de la Linterna' en su tradicional enfrentamiento con el Genoa.

Mi querida #Sampdoria 🔴⚪️🔵 desciende a SerieC 🇮🇹 con este ambientazo en Marassi



Agonizó tras temporada de caos absoluto (4 técnicos y buscando soluciones desesperadas como traer a viejas glorias al staff) y cae al Nivel 3 que jamás pisó.



Sub-Campeón de Europa 92.



🥺 pic.twitter.com/Sj2pDYW5t1 — José David López (@josedavidlopez_) May 13, 2025

Ni Roberto Mancini, mítico exjugador de la 'Samp', ha podido salvar desde el banquillo al club de su vida, al que llegó el pasado mes de abril. Antes habían pasado por el banquillo de la 'Samp' esta temporada otros entrenadores como Andrea Pirlo, Andrea Sottil y Leonardo Semplici.

Mancini, que formó parte de la Sampdoria que ganó el 'Scudetto' en el año 1991 y disputó la final de la Liga de Campeones en Wembley ante el Barça en 1992, no pudo evitar la catástrofe para el equipo del Estadio Luigi Ferraris. Ronald Koeman decidió la balanza en la prórroga en la primera Copa de Europa en la historia del Barça.

Tres años antes, en el año 1989, el Barça también derrotó a la Sampdoria en Berna (Suiza) durante la final de la Recopa de Europa. 2-0 ganó el Barça con los goles de Julio Salinas y López Rekarte. Fue el primer trofeo de Johan Cruyff en el banquillo azulgrana. Un año después los genoveses ganaron esta competición al superar en la gran final al Anderlecht con dos goles de Vialli.

Cuatro veces campeona de la Copa de Italia y una vez de la Supercopa de Italia, la Sampdoria dejó huella a principios de los 90 con un equipo en el que estaban Pagliuca, Vierchowod, Katanec, Lombardo, Toninho Cerezo, Vialli o el propio Mancini, que era el capitán.

Doble presencia en Cádiz

Un histórico del fútbol italiano que atraviesa por un momento crítico de su historia. Una historia que le hizo aparecer en el pasado por Cádiz en un par de ocasiones para formar parte del Trofeo Carranza.

En el 'Trofeo de los Trofeos'ha estado presente la 'Samp' dos veces. La primera fue en el año 1998 durante la XLIV edición. La escuadra italiana quedó tercera en un Trofeo Carranza que ganó el Dépor al Cádiz CF en la final (2-0). La 'Samp' había perdido 5-1 en las semifinales ante el futuro campeón y después ganó 3-2 al Real Betis en la final de consolación.

No era el gran equipo de finales de los 80 y principios de los 90, aunque por aquel entonces contaba en sus filas con jugadores como Ariel 'Burrito' Ortega o Vincenzo Montella, entre otros.

La Sampdoria durante su participación en el Trofeo Carranza en el año 1998. EFE

La segunda y última vez que apareció por la capital gaditana para disputar el 'Trofeo de los Trofeos' fue en el año 2014 durante la XL edición, justo cuando se recuperó el formato cuadrangular de la cita. En aquella ocasión la Sampdoria quedó segunda al caer en la final ante el Atlético de Madrid (2-0 con goles de Saúl Ñíguez y Giménez) que meses antes había sido subcampeón de Europa. Antes había ganado 2-0 al Sevilla FC en la semifinal.

La 'Samp' disputó el Trofeo Carranza a coste cero. Eran los primeros compases de Manuel Vizcaíno en la presidencia del Cádiz CF. Entonces llegaban los italianos con Sinisa Mihajlovic como entrenador y una plantilla en la que se encontraban jugadores conocidos en LaLiga como Campaña, Correa, Muriel y Piovaccari.

La Sampdoria ha sido uno de los equipos italianos que ha formado parte de una de las grandes citas del verano deportivo en España. De todos ellos nada más que ha conseguido levantar el título la Lazio en la edición más reciente, que es la del año 2024. Antes habían pasado por Cádiz, además de la 'Samp', otros clubes de Italia como la citada Lazio, Milan, Inter, Juventus, Roma, Fiorentina, Torino, Nápoles, Udinese, Bologna y Lecce.