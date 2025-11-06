El Cádiz CF vestirá otra marca la temporada que viene

El Cádiz CF vestirá una nueva marca el curso que viene tras estar siendo equipado desde la temporada 21/22 por la firma deportiva italiana Macron, que tomó el relevo de la alemana Adidas con la que se consiguió el ascenso a Primera División con Álvaro Cervera en el banquillo, que previamente había logrado el ascenso a Segunda de la extinta Segunda B en un año en el que los amarillos fueron arropados por la histórica y tradicional danesa Hummel.

Después de una serie de negociaciones, la directiva que preside Manuel Vizcaíno ha llegado a un acuerdo con los representantes de la también italiana Kappa. De hecho, la mítica firma que vistió al Barça de los Romario, Guardiola, Laudrup, Koeman y compañía tras ser campeones de Europa con Meyba también ha tenido el honor de equipar a la selección azurra.

Kappa se fundó en 1916 bajo el nombre de Maglificio Calzificio Torinese (MCT), por la familia Vitale. El nombre Kappa remite a la letra del alfabeto griego que simboliza el sonido de la 'K'. En 1978 se fundó como marca deportiva teniendo su sede central en la ciudad de Turín, en el norte de Italia.

Desde la llegada de Locos por el Balón a los despachos de la Plaza de Madrid, el Cádiz CF ha vestido las anteriormente recordadas, a la que hay que sumar la italiana Errea, con la que se cayó en Hospitalet con Antonio Calderón de entrenador, y un año más tarde ante el Oviedo y Athletic B, con Claudio en el banquillo. Ya al siguiente, a la tercera con Locos por el Balón, se ascendió en un año comenzado por Claudio y finiquitado felizmente con Cervera y Hummel en las camisetas.

El Cádiz CF no viste una marca española desde la temporada 2012/13 con Sinergy en el poder, que confió en la valenciana Luanvi para una aciaga temporada que finalizó con una victoria en la penúltima jornada en El Palmar de Sanlúcar y con la que se evitaba el descenso a Tercera siendo Raúl Agné el entrenador 'milagro' que relevó en el banquillo a Ramón Blanco, quien anteriormente había sustituido a Alberto Monteagudo.

De aquello ya ha llovido más de una década y desde entonces el Cádiz CF ha sido uniformado por marcas emblemáticas de un panorama en el que Kappa, sin duda, dará mucho que hablar en un futuro próximo.

