El Cádiz CF responde a la Junta tras la sanción por gastos de gestión

El Cádiz CF ha emitido un comunicado en relación a la sanción que le ha caído e impuesta por la Junta de Andalucía por el cobro de gastos de gestión por parte de la plataforma de ticketing en la campaña de abonados 23/24 y que la entidad cadista recurrió por vía administrativa. Ante esto, la entidad que preside Manuel Vizcaíno precisa lo siguiente:

1. El expediente se refiere a denuncias interpuestas durante la temporada 2023/2024. Desde el primer momento, el Club ha defendido la corrección de su actuación y mantiene que sus argumentos son sólidos y ajustados a derecho. Actualmente dicha sanción se encuentra recurrida.

2. La información sobre los gastos de gestión fue siempre clara, transparente y accesible para el consumidor. Durante el proceso de compra, el importe desglosado de dichos gastos aparece visible antes de que el usuario confirme el pago, permitiendo así una decisión informada y consciente.

3. El Club ha aportado pruebas fehacientes que acreditan esta transparencia. En el expediente sancionador se incluyeron capturas de pantalla y documentación que demuestran que el usuario conoce los gastos de gestión antes de finalizar la transacción.

4. El cobro de gastos de gestión es una práctica común y legítima en el sector del entretenimiento, el deporte y los eventos. La legislación y la jurisprudencia en materia de comercio electrónico y consumo reconocen la licitud de repercutir al usuario los costes derivados de plataformas externas de pago, siempre que se informe adecuadamente. El Club ha cumplido escrupulosamente con esta obligación.

5. Es importante subrayar que el Cádiz CF no obtiene beneficio económico alguno por estos gastos. Se trata de una mera repercusión del coste aplicado por la plataforma de pago, en los mismos términos en los que operan el resto de clubes y eventos similares, donde se busca evitar esperas y desplazamientos por parte de los usuarios. El Club, por tanto, no recibe margen ni ingreso añadido por este concepto.