El Cádiz C podrá continuar en División de Honor

El Cádiz C logró el ascenso a División de Honor hace dos temporadas

El Cádiz C recupera en los despachos lo que perdió en los despachos. El segundo filial amarillo, que había descendido a Primera Andaluza por el arrastre provocada por los múltiples descensos de equipos gaditanos en Segunda Federación (San Fernando CD, Mirandilla y Real Balompédica Linense), continuará en División de Honor, tal y como ha confirmado el Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la Real Federación Andaluza.

La resolución del máximo organismo del fútbol autonómico reza lo siguiente: «Declarar que corresponde al club CADIZ C.F. SAD del grupo 1 de División de Honor Senior, con segunda mejor puntuación de los descendidos a 1ª Andaluza Senior, a cubrir la segunda vacante generada en el Grupo 1 de la División de Honor Senior de la RFAF».

Por otro lado, la Real Federación Andaluza de Fútbol informa «a los clubes C.D. ROCIANA y CADIZ C.F. SAD de que podrán cumplimentar su inscripción hasta las 12:00 horas del siguiente día hábil, acreditando el cumplimiento de los requisitos de inscripción para participar en dicha categoría, con advertencia de pérdida automática del derecho a la cobertura de vacante en caso de falta de cumplimiento«.

De esta forma, el Cádiz CF logra reducir ligeramente la mala temporada que había protagonizado la cantera. Hasta cuatro descensos se habían producido: Cádiz Mirandilla, Cádiz C, Juvenil B y Juvenil C. Dicho de otra forma, cuatro de los cinco equipos más importantes de la estructura formativa amarilla. Una situación que favorece a los amarillos a través del delicado momento del San Fernando CD, que está a punto de desaparecer y que ya mira al nuevo CD San Fernando 1940. Los azulinos no lograron inscribirse en Tercera Federación y tampoco lo han hecho en División de Honor, lo que provoca una carambola a nivel de reestructuración en las distintas categorías que también desemboca, por ejemplo, en la permanencia del Trebujena CF en Primera Andaluza.

