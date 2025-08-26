El Cádiz CF, a los pies de su Patrona

La plantilla del Cádiz CF, en el altar de Santo Domingo

Un año más, como es tradición, la plantilla del Cádiz CF, con sus dirigentes al frente, se han dirigido a la Iglesia Conventual de Santo Domingo para rendir visita y ser bendecidos por la patrona de la ciudad de cara a nuevo ejercicio liguero.

Allí, en el templo dominico, fueron recibido por Fray Pascual Saturio, que les dedicó unas cariñosas palabras a los jugadores del Cádiz CF, que fieles también a su tradición, acudieron en chándal.

Una vez que los capitanes y entrenador del Cádiz CF dejaron un ramo de flores a los pies de la Patrona, todos los miembros del club gaditano se dirigieron a pie a la capilla a del Nazareno de Santa María dando lugar a imágenes curiosas en la que los futbolistas se entremezclaron con muchos vecinos del barrio.

El Nazareno también recibió al Cádiz CF un año más. Antonio Vázquez

En la capilla de Santa María fueron recibidos por el hermano mayor de la hermandad, Jacinto Plaza, miembros de su junta de gobierno y el director espiritual el Padre Aquiles López.

Una vez bendecidos por los dos titulares de la ciudad, la Patrona y el Regidor Perpetuo, jugadores y directivos pidieron porque se cumplan los mejores deseos deportivos este año.

Más temas:

Santo Domingo