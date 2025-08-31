El Cádiz CF llama a la precaución

Las camisetas del Cádiz y del Albacete.

El horario del encuentro, la cinco de la tarde, y la temporada estival en la que se encuentra el país no hacía ver como buena idea fijar el horario del encuentro de este tercera jornada a las cinco de la tarde en el sur de España.

Afortunadamente, la ola de calor que asoló España hace dos semanas ya es pasado y en aquel debut ante el Mirandés en casa (a las siete de la tarde) se pudo contrarrestar como buenamente se pudo.

En cambio esta jornada, dos horas antes, el club ha recomendado a sus aficionados que extremen las precauciones con el siguiente mensaje en sus redes sociales:

«La Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas de 26 grados al comienzo del Cádiz - Albacete. Se recomienda acudir al estadio con gorra y agua.

Los servicios sanitarios y de seguridad están disponibles para cualquier incidencia».

Más temas:

Albacete

Cádiz