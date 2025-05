El Cádiz CF esconde a su equipo en su casa

No está la cosa para dejarse ver y, la verdad, es que hasta se agradece. no solo los directivos, que hay quien piensa que deberían ir hasta tapados a pesar de que se dejen ver y hasta se muestran por la feria de los jereles acompañados de hijos rubios que se fueron para el bien de muchos aficionados.

Es tal la desconexión entre la afición y los representantes del club que, por fin, parecen haberse percatado de que mientras menos aparezcan, mejor. Y bien que hacen.

Este domingo se despide el equipo de Garitano de su afición esta temporada y hay que aplaudir a la cabeza pensante que ha decidido esconder al equipo antes del partido. El autobús del equipo hoy no ha salido a la calle y desde la directiva amarilla se ha pensado que lo mejor para no remover el caldito del ambiente es que los jugadores llegasen a su estadio en sus vehículos particulares. Ya sabe, para no hacer ruido. Tras Evasión o Victoria, gran película, podría estar lo (no) sucedido hoy en Carranza. Genial.

