El Cádiz CF, un equipo camuflado de descenso

Las hechuritas de este Cádiz CF son propias de un equipo que se encaminaba irremediablemente a Primera RFEF de no ser porque ha habido cuatro conjuntos más malos todavía que los amarillos. Si la temporada de los muchachos de Manuel Vizcaíno ha sido insufrible, no hay que decir cómo habrá sido la de las hinchadas de Cartagena, Racing de Ferrol y Tenerife. También las de Eldense y el Zaragoza y tienen su miga. De hecho, el cuarto puesto para descender es el único aún que queda por certificar después del empate del conjunto de Oltra en Castalia y la derrota maña ante el Oviedo 1-0 en el descuento. A ambos conjuntos le separan cuatro puntos y quedan seis aún por disputarse.

Yendo al Cádiz CF, los números que presentan ante estos equipos son una señal evidente de cómo le han ido las cosas al conjunto entrenado, primero por Paco López, y después por Gaizka Garitano, que tampoco es que le haya ido muy bien en el banquillo cuando le ha tocado enfrentarse a algunos de los desamparados que se van de cabeza a la tercera categoría del fútbol español.

El primero que se pidió ir en primera clase en este trepidante descenso fue el Cartagena, que se midió en la sexta jornada en Cartagonova al Cádiz CF, que ya por entonces indicaba una peligrosa irregularidad que nunca mejoró con Paco López. Tanto es así que los amarillos sufrieron en el campo del que ha sido, con diferencia, el peor equipo de la categoría. Un doblete de Chris Ramos fue clave para sacarlos tres puntos tras un partido en los que los locales comenzaron dominando hasta la irrupción fabulosa del Zlatan de la La Laguna, que adelantó a los suyos. El Cartagena se repuso y empató y otra vez el ariete gaditano, en el 88', marcaba para firmar el definitivo 1-2. Más fácil fue el encuentro de vuelta en Carranza que los amarillos, ya con Garitano en el banquillo, golearon 5-2 con suma facilidad y a medio gas en un segundo tiempo en donde los departamentales llegaron a ponerse solo uno por debajo en el marcador tras irse al descanso perdiendo 3-0.

No ocurrió lo mismo con el último equipo al que se ha medido el Cádiz CF en lo que ha sido el enésimo ridículo de los cadistas. El Racing de Ferrol, defenestrado desde las pasadas navidades, sumaba los tres puntos en A Malata ante un Cádiz CF desganado y apático. Y si desmotivado estaba en este encuentro de la segunda vuelta, todo lo contario ocurrió en el de ida y con Paco López al frente. Los amarillos llegaban ufanos a Carranza tras golear 1-3 al Castellón en otra exhibición de Chris Ramos; esos tres puntos le dieron cierta confianza a la afición en el proyecto del técnico de Silla, pero otra vez la realidad se imponía en Carranza y ferrolanos y gaditanos empataban sin goles en un encuentro donde todo fue lo que ha sido la temporada, un querer y no poder.

Y si al Racing de Ferrol no se le pudo ganar ni en un encuentro ni en otro, lo mismo le ha ocurrido este año con el Tenerife. En el encuentro de ida, de hecho, si no es por la aparición determinante de Paquito Mwepu en el descuento, lo más seguro es que los tres puntos hubieran volado hacia las islas afortunadas. Y es que el cuadro chicharrero dominó con totalidad llegando a ponerse 0-2 para al final acabar empatando a dos tras un arreón cadista que le dio el empate ante el entonces equipo entrenado por Óscar Cano, que fue el técnico que empezó la Liga en el Rodríguez López para pasarle el testigo a Pepe Mel, que fue un desastre. Tan desastre que en el encuentro de vuelta el ex del Betis ya no andaba por ahí sino que desde poco antes de Navidad quien lo relevó fue el excadista Álvaro Cervera. Y fue con el ídolo cadista con el que el Tenerife se impuso 2-1 a un Cádiz CF que empezó perdiendo para empatar de penalti y acabar sucumbiendo en una contra rematada por Enric Gallego en el 84'.

Los tres anteriores equipos ya son carne de Primera RFEF, algo que está muy cerca de ser el Eldense, un equipo que ha hecho mucho daño esta temporada al Cádiz CF. De entrada, y tras vencer a domicilio en Liga 1-2, los ilicitanos también ganaron 0-1 en Carranza en el encuentro de Copa del Rey que supuso la eliminación gaditana del torneo del 'ko' a las primeras de cambio. Ambas derrotas se dieron con Paco López en el banquillo amarillo y Dani Ponz en el azulgrana. No pasó así en el encuentro disputado en el Pepico Amat, donde los locales no estuvieron acertados de cara a gol durante los primeros minutos en los que bailaron a un Cádiz que despertó y tuvo suma eficacia tal y como demuestra el 1-4 con el que el equipo gaditano barrió a los de Ponz, que dejaría su puesto a José Luis Oltra.

Por último, otro equipo que aún está jugándose caer a los infiernos, el Zaragoza, también se le ha atragantado al Cádiz CF, tanto al de Paco López, que se llevó la palma, como al de Garitano, al que se le escapó una victoria tras las lesiones de Alcaraz y Ocampo que no encaró de la mejor manera posible. En el recuerdo de todo el cadismo queda ese dañino 0-4 de la jornada inaugural en la que el Zaragoza, entonces de Víctor Fernández, se las prometía todo lo feliz que no ha estado. Tan mal lo han pasado los blanquillos que el veterano entrenador presentó su dimisión cayendo el cargo en Miguel Ángel Ramírez, entrenador al que le tocó medirse en el partido de vuelta en La Romareda que acabó en tablas sin goles.

Como se ve, el Cádiz CF fácilmente se ha podido camuflar entre la incapacidad de unos equipos que han acabado con sus huesos en Primera RFEF o que se han quedado muy cerca de ello. Sacar doce puntos de treinta disputado lo dice todo. La evidencia en números de un equipo al que se le debe dar la vuelta como a un calcetín.

