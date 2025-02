Cádiz CF: El discurso de arriba ha llegado abajo

El defensa del Cádiz CF Fali ha vuelto a ser noticia fuera del campo por unas declaraciones, que como todas las suyas, suelen tener su cosa. El defensa valenciano ha realizado una entrevista al programa 'No hay pasión pequeña' de GOL Stadium, donde ha asegurado que dar el cien por cien en cada partido porque los jugadores como él se juegan «el pan de cada día de mucha gente«.

Las perlas que suelta el titán son a diario y ante los medios no se corta. Es más, se concede la licencia incluso de decir que «en los entrenamientos alguna vez te puedes escaquear, pero en el partido no. Es los partidos puedes ganar, perder o empatar, pero tienes que dejarte la vida de ahí». Quizás, por eso, ahora no es tan importante en el equipo que antes.

Este año está compartiendo vestuario con uno de los mejores jugadores de la categoría, del que aprecia la calidad día tras día. Por eso, explica las diferencias de ser un tipo de futbolista u otro. «Todo el mundo sabe correr. Como digo yo, el que no corre es porque no quiere. Ontiveros me puede pedir que le pegue con el exterior y la meta por la escuadra, pero eso no sé hacerlo. Pero el correr sí que sabemos todos».

Antes de entrar con mayor seriedad en el nuevo relato imperante que quiere mantener el club hasta el final de temporada, Fali bromeó con su valor de mercado. «Un par de lavadoras, un par de neveras y un poquito de aluminio», respondió entre risas el jugador de 31 años.

Nuevo posicionamiento 'oficial'

No es un secreto que el cambio de entrenador le ha sentado como anillo al dedo al cuadro, antes muy debilitado con Paco López. Sin entrar a hacer sangre, Fali destaca el trabajo que lleva realizando desde su llegada el cuerpo técnico del entrenador bilbaíno. «Hemos cambiado la situación completamente y el equipo ha ganado en confianza y ha ganado en creer. Al final estamos muy contentos después de haber estado jodidos y estar ahora así».

Hace no mucho, los responsables de sondear el mercado de jugadores, Juan Cala y Juanjo Lorenzo, hablaban por boca del club para situar el objetivo de la permanencia como lo más sensato dado que hasta hace nada el Cádiz CF estaba en descenso. Y por lo que se ve, el discurso de arriba ha llegado abajo. «Ahora mismo no pensamos en nada, pensamos partido a partido. Estamos ahí y sabemos que podemos ganar a cualquiera. Antes es verdad que anímicamente estábamos muy jodidos pero ahora mismo estamos con la confianza por las nubes», dice uno de los pesos pesados de un vestuario que de ahora en adelante, y de seguir esta gran racha de imbatibilidad, repetirá hasta la saciedad aquello que ya dice del 'partido a partido'. Y es lógico.

A falta de palabras más oficiales y de protagonistas más superiores en la jerarquía, lo que parece evidente es que el discurso oficioso ya ha entrado claramente en el relato de un equipo que tiene al frente a dos directivos que no suelen acertar demasiado cada vez que quieren mandar un mensaje a la afición. Lo que sí parece guionizado desde las más altas instancias del club es el lema en el que se insistirá para mantener la prudencia, sostener la calma y que, en caso de no llegarse a cumplir las expectativas, no caigan las críticas a mansalva.