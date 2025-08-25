El Cádiz CF se cita con sus titulares

El inicio de la nueva temporada para el Cádiz CF en Segunda División estará marcado por una cita ya tradicional cuando llegan los últimos coletazos del verano, la visita a la Patrona de la ciudad y al Regidor Perpetuo.

La primera de ellas se celebrará pasadas las doce y media de la mañana y tendrá lugar en la Iglesia de Santo Domingo, sede donde se encuentra la Virgen del Rosario.

Además, la entidad amarilla también ha previsto para este mismo martes 26 de agosto, en torno a las 13:30 horas, una visita a la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno para ofrecer una ofrenda floral al Regidor Perpetuo y pedir por el desarrollo de la campaña 2025-2026.

Una representación del club compuesta por jugadores, cuerpo técnico y directiva acudirá a la capilla del Nazareno de Santa María, en la Iglesia Conventual de Santa María, con este propósito.

La cita en Santa María se celebrará tras la visita programada a la Patrona de Cádiz en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario Coronada, con la que la expedición comenzará su recorrido religioso antes de desplazarse hasta la sede de la hermandad nazarena.

Más temas:

Cádiz